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PP y Vox anuncian acuerdo para investir a Guardiola presidenta de la Junta de Extremadura

La intención es que María Guardiola sea reelegida el viernes, 24 de abril, tras el pleno de investidura que se celebre el martes y miércoles de la próxima semana. El acuerdo consta de 61 puntos y 74 medidas, y han acercado posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir".
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, atiende a los medios de comunicación tras alcanzar un acuerdo para un Gobierno de coalición en Extremadura, a 16 de abril de 2026, en Mérida, Extremadura (España). A punto de cumplirse cuatro meses de las elecciones del 21 de diciembre de 2025, y a menos de tres semanas para que se cumpla el plazo legal, las direcciones regionales de ambas formaciones han cerrado, por fin, el pacto para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura de nuevo. Vox se hace con la vicepresidencia y las consejerías de Familia y la de Agricultura. Javier Cintas / Europa Press 16 ABRIL 2026;ACUERDO;VOX;PP;COALICIÓN;EXTREMEÑOS; 16/4/2026
PP y Vox alcanzan un acuerdo para un Gobierno de coalición en Extremadura. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: PPk eta Voxek akordioa lortu dute Guardiola Extremadurako presidente izendatzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, han anunciado esta tarde un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, por el que la popular será la presidenta del Ejecutivo autonómico y Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

Así lo han anunciado en una comparecencia conjunta, en la que ambos dirigentes han mostrado su satisfacción por un acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas y en el que han acercado posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir", según Guardiola.

La intención es que el pleno de investidura se celebre el martes 21 y miércoles 22 de la próxima semana y que María Guardiola sea reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura el viernes 24 de abril.

Guardiola ha destacado que el PP y Vox han "acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir", por lo que a su juicio, "hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido".

Por su parte, Fernández Calle ha aseverado que el acuerdo supone "un muy satisfactorio gobierno para la región", que a su juicio "va a impulsar a Extremadura como nunca antes".

PP VOX España Política

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