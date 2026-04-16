PPk eta Voxek akordioa lortu dute Guardiola Extremadurako presidente izendatzeko

Asmoa da inbestidura saioa datorren asteartean, hilaren 21ean, eta asteazkenean, hilaren 22an, egitea, eta Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatzea berriro apirilaren 24an. Akordioak 61 puntu eta 74 neurri ditu, eta bi aldeek jarrerak hurbildu dituzte, "egon daitezkeen ezberdintasun ideologikoetatik harago".

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, atiende a los medios de comunicación tras alcanzar un acuerdo para un Gobierno de coalición en Extremadura, a 16 de abril de 2026, en Mérida, Extremadura (España). A punto de cumplirse cuatro meses de las elecciones del 21 de diciembre de 2025, y a menos de tres semanas para que se cumpla el plazo legal, las direcciones regionales de ambas formaciones han cerrado, por fin, el pacto para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura de nuevo. Vox se hace con la vicepresidencia y las consejerías de Familia y la de Agricultura.
PPk eta Voxek koalizio-gobernua osatzeko akordioa lortu dute Extremaduran. Argazkia: Europa Press
Extremaduran koalizio-gobernua osatzeko akordioa lortu dute Maria Guardiola Extremadurako PPko presidenteak eta Oscar Fernandez Calle Vox alderdiko eskualdeko buruak, ostegun arratsaldean jakitera eman dutenez. Voxek bi kontseilaritza izango ditu bere esku, horietako bat presidenteorde gisa.

Bi buruzagiak pozik agertu dira 61 puntu eta 74 neurri dituen akordioarekin, eta "egon daitezkeen ezberdintasun ideologikoetatik harago" bi alderdiek jarrerak hurbildu dituzte, Guardiolaren arabera.

Asmoa da inbestidura saioa datorren asteko asteartean, hilaren 21ean, eta asteazkenean, hilaren 22an, egitea, eta Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatzea berriro apirilaren 24an.

Guardiolaren esanetan, PPk eta Voxek "egon daitezkeen ezberdintasun ideologikoetatik harago jarrerak hurbildu dituzte", eta, beraz,"gaur agerian geratu da demokraziak irabazten duela haserrearen aurrean, elkarrizketak irabazten duela zarataren aurrean".

Bestalde, Fernandez Callek baieztatu duenez, akordioa "oso gobernu ona dakar eskualdearentzat", eta koalizio-gobernu horrek "Extremadura inoiz ez bezala bultzatuko du".

