PPk eta Voxek akordioa lortu dute Guardiola Extremadurako presidente izendatzeko
Asmoa da inbestidura saioa datorren asteartean, hilaren 21ean, eta asteazkenean, hilaren 22an, egitea, eta Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatzea berriro apirilaren 24an. Akordioak 61 puntu eta 74 neurri ditu, eta bi aldeek jarrerak hurbildu dituzte, "egon daitezkeen ezberdintasun ideologikoetatik harago".
Extremaduran koalizio-gobernua osatzeko akordioa lortu dute Maria Guardiola Extremadurako PPko presidenteak eta Oscar Fernandez Calle Vox alderdiko eskualdeko buruak, ostegun arratsaldean jakitera eman dutenez. Voxek bi kontseilaritza izango ditu bere esku, horietako bat presidenteorde gisa.
Bi buruzagiak pozik agertu dira 61 puntu eta 74 neurri dituen akordioarekin, eta "egon daitezkeen ezberdintasun ideologikoetatik harago" bi alderdiek jarrerak hurbildu dituzte, Guardiolaren arabera.
Asmoa da inbestidura saioa datorren asteko asteartean, hilaren 21ean, eta asteazkenean, hilaren 22an, egitea, eta Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatzea berriro apirilaren 24an.
Guardiolaren esanetan, PPk eta Voxek "egon daitezkeen ezberdintasun ideologikoetatik harago jarrerak hurbildu dituzte", eta, beraz,"gaur agerian geratu da demokraziak irabazten duela haserrearen aurrean, elkarrizketak irabazten duela zarataren aurrean".
Bestalde, Fernandez Callek baieztatu duenez, akordioa "oso gobernu ona dakar eskualdearentzat", eta koalizio-gobernu horrek "Extremadura inoiz ez bezala bultzatuko du".
Armengolek Koldoren bitartez hitz egiten zuen Abalosekin, eta haur-maskarei buruz galdetu zion: "Konponduko dizut"
Ikertzaileen arabera, Koldo bitartekari gisa ari zen Abalosekiko hurbiltasunari esker, Balearretako Gobernuaren eta ikertutako gaizkile-sarearekin lotutako interesen arteko komunikazioa erraztuz. Besteak beste, PCR testekin, haur-maskarekin edo pandemian egindako inbertsioekin lotuta zeuden kudeaketa horiek.
Aenak ziurtatu du aireportuen kudeaketa partekatua bateraezina dela indarrean dagoen lege-esparruarekin
Aenako presidente eta kontseilari delegatu Maurici Lucenak Akziodunen Batzarrean defendatu duenez, interes orokorreko Espainiako aireportuak 18/2014 Legean jasotako araubide juridiko espezifiko baten mende daude. Lege hori Konstituzioak babesten du; Estatuak azpiegitura horien gainean duen eskumen esklusiboa deklaratzen du, eta jabetza pribatua eta enpresa-askatasuna babesten ditu. Hala ere, positibotzat jo du autonomia-erkidegoekiko lankidetza eta koordinazioa, betiere Konstituzioaren mugak errespetatzen badira eta Aenaren kudeaketa-autonomia eta sare-egitura aldatzen ez badira.
Langile publikoen finkotasuna bizkortzeko arau aldaketak eskatu ditu Jaurlaritzak Madrilen
Bitartekotasun-tasa murrizteko neurriak hartzea komeni dela adierazi du Euskadik, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak eta Oscar Lopez ministroak izandako lan-bileran. Egonkortze-prozesuen ondoren, % 50 inguruko mailatik % 14 ingurura igaro da, eta legegintzaldiaren amaieran % 8ra hurbiltzea da asmoa.
Eusko Legebiltzarrak eskatu du Lan Agintaritzak enplegua erregulatzeko espedienteak baimentzeko eskumena berreskura dezala
EAJk, PSE-EEk, EH Bilduk eta Sumarrek babestu egin dute Espainiako Gobernuari eskatzea kaleratze kolektiboen baliozkotze administratiboa berriro derrigorrezkoa izan dadila; PPk eta Voxek, berriz, aurka bozkatu dute.
Melgosak Espainiako Gobernuari ohartarazi dio erregularizazio prozesuaren ondorioak bere gain har ditzala
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Nerea Melgosa sailburuak Sanchezen Gobernua kritikatu du, ez dituelako aintzat hartu Eusko Jaurlaritzak erregularizazio-prozesuari egindako alegazioak; besteak beste, euskara ikasten duten migratzaileen ahalegina aitortzea.
Sidenorren inguruko erabakiak ez du Otegi harritu, baina Israelekiko harremana mahai gainean jartzearen alde agertu da
Auzitegi Nazionalak Jose Antoni Jainaga eta Sidenorren zuzendaritzako beste bi kide genozidiogatik ez ikertzeko hartutako erabakiak ez du Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusia harritu. Dena den, haren ustez, fokua Ameriketako Estatu Batuekiko eta Israelekiko harremanetan jarri behar da.
81 biktima politiko gehiago aitortu ditu Nafarroak
Foru Gobernuak biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko hirugarren ekitaldia egin du, eta, guztira, 122 biktima aitortu ditu. Ana Ollok "giza eskubideen errespetuaren eta defentsaren" alde egin du, "zoru etikoa" hor dagoela aldarrikatuz.
Pardo de Verak deklaratu du Aldama Garraio Ministerioan noiznahi ikusten zuela atzera eta aurrera
Auzitegi Gorenean egin duen deklarazioan, Adifeko presidente ohiak ukatu egin du inolako presiorik jasan izana musukoak erosteko edo inor entxufatzeko.
Asironek esan du Aranzadiko etxegabetuei Udalak "behin behineko" irtenbidea eman ahal diela
Joseba Asiron Iruñeko alkateak Aranzadiko eraikina hustea beharrezkoa zela defendatu du, arrazoi humanitarioak eta segurtasun arrazoiak direla eta. Ziurtatu du aterperik gabe geratu diren 98 lagunen kasuak banan-banan aztertzen ari direla, behin-behineko irtenbidea emateko. Udalak behin betiko irtenbiderik ezin duela eskaini esan du, ez duelako horretarako eskumenik. "Irtenbidea erregularizazioa da".