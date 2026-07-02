Josu Urrutikoetxea queda absuelto en el último juicio que tenía pendiente en Francia
La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Urrutikoetxea, que ha acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era por pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.
El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al exmiembro de ETA Josu Urrutikoetxea, en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la puerta para su entrega a España, para las causas que tiene allí pendientes. Contra él pesan dos órdenes de extradición en vigor.
La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Urrutikoetxea, que ha acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación era por pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005. La Fiscalía jabía solicitado cinco años de prisión y una orden de expulsión del Estado francés.
Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó a su paso por dos pisos supuestamente de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot.
Por esos hechos ya fue condenado en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel, pero al ser capturado en 2019, pidió —como era su derecho— que se repitiera el juicio en su presencia.
Concentración en Donibane Lohizune
EH Bai ha calificado la absolución de "buena noticia" y cree que "reafirma" que este juicio no tiene cabida en el contexto del proceso de paz abierto hace años en Euskal Herria.
En este sentido, la coalición ha instado al Estado francés a actuar "con valentía" y a no autorizar la extradición de Urrutikoetxea.
Asimismo, EH Bai ha llamado a participar en la concentración convocada por el colectivo en favor de los presos y refugiados Erantzun, que tendrá lugar esta tarde, a las 19:00 horas, en Donibane Lohizune.
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