El último juicio que tiene pendiente en Francia Josu Urrutikoetxea se ha abierto este jueves en París.

Urrutikoetxea, de 75 años, ha acudido al Tribunal de Apelación de París que ha programado para este jueves y viernes este juicio que se aplazó el mes de octubre por su estado de salud.

Este sumario, que se refiere a su supuesta implicación con ETA entre 2002 y 2005, es el último que tiene abierto Josu Urrutikoetxea en Francia.

Por esos hechos ya fue condenado en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel, pero al ser capturado en 2019, pidió —como era su derecho— que se repitiera el juicio en su presencia.

El pasado mes de octubre, Urrutikoetxea no acudió a la audiencia por su estado de salud. El médico que designó entonces el tribunal constató que tenía problemas de hipertensión.

Más allá de dirimir sus presuntas responsabilidades en esos hechos, este proceso es relevante porque condiciona su entrega a España para las causas que tiene allí pendientes.