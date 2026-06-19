El euskera se extiende en Navarra, pero la propia Ley del Euskera lo mantiene comprimido

La presidenta de Navarra, María Chivite, aseguró este jueves en el Parlamento que en el proceso de actualización de la Ley de Amejoramiento Foral propondrá el reconocimiento del euskera como “lengua propia” de Navarra.

Las palabras de Chivite fueron medidas -por ahora, evita hablar de oficialidad-, y, si bien, han valorado el paso, también ha sido medida la alegría de los partidos políticos abertzales y el movimiento a favor del euskera; piden acciones más allá del gesto. Pero ¿cuáles serían esas acciones? ¿Qué habría que cambiar para dar un impulso legal al euskera y reconocer su oficialidad en toda Navarra?

La reivindicación de que el euskera sea oficial en toda Navarra es anterior incluso a la formación del propio Parlamento de Navarra. Cuando en 1980 las Cortes de Navarra redactaron las bases de la que sería la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ya recogieron que el euskera sería oficial en toda Navarra junto con el castellano.

Pero en 1982, a la hora de negociar esa ley con el Gobierno de España, el punto del euskera quedó fuera del texto. En su artículo 9, la ley recoge que el castellano es la lengua oficial de Navarra. Sin embargo, el texto dejaba abierta la posibilidad de que el euskera tuviera el carácter de lengua oficial en las zonas vascófonas. Si bien tendría que ser una Ley Foral ela que regulara cuáles serían esas zonas y cuál sería el uso oficial del euskera en ellas.

Esa ley llegó finalmente cuatro años depués, en 1986. La Ley Foral del Euskera, salió adelante sin consenso, con 29 votos a favor (PSN, Partido Moderado, Coalición Popular y grupo mixto), tres en contra (EA) y 11 abstenciones de UPN. Esta ley sí reconoció el euskera como lengua propia de Navarra, pero dividió a Navarra en tres zonas lingüísticas: la zona vascófona (norte de Navarra), la zona mixta (centro de la comunidad, incluida Pamplona) y la zona no vascófona (sur de Navarra).

Desde entonces, el euskera ha ido ganando terreno, y en cada una de esas zonas ha ido cambiando la situación del euskera. La foto es bien distinta. Sin embargo, todavía hoy, muchas personas euskaldunes tienen limitados y condicionados sus derechos lingüísticos según la zona en la que viven. La ley no se ajusta a la nueva realidad.

Con motivo del 40 aniversario de la actual ley del euskera, Euskalgintzaren Kontseilua ha anunciado una gran movilización para diciembre con el objetivo de acabar con la zonificación de Navarra y exigir que el euskera sea oficial en toda Navarra. El pasado domingo Kontseilua reunió en Pamplona a miles de euskaltzales de toda Euskal Herria.

¿Qué haría falta para que el euskera fuera oficial en toda Navarra?

Para hacer oficial el euskera en toda Navarra sería necesario realizar cambios sustanciales en la legislación; habría que modificar la propia Ley de Amejoramiento Foral, que establece en su artículo 9 el marco general de la normativa lingüística de Navarra y, hoy por hoy, sólo reconoce el castellano como lengua oficial de Navarra.

Esta Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, sin embargo, es una Ley Orgánica del Estado español, y aunque funciona como un Estatuto de Autonomía, su modificación requiere la aprobación tanto del Parlamento de Navarra como de las Cortes Españolas (Parlamento y Senado).

Así, la propuesta de reforma debería ser impulsada bien por el Gobierno de Navarra o bien por el de España y se debatiría en una comisión bilateral paritaria y mixta. No habría debate público y no se podrían poner enmiendas al acuerdo adoptado en esa comisión.

Si se acordara la modificación, la resolución se remitiría al Parlamento de Navarra, donde bastaría la mayoría simple para aprobar la propuesta, en cuyo caso pasaría a las Cortes españolas, donde, con un procedimiento especial de lectura única, y sin posibilidad de enmiendas, se aprobaría tanto en el Congreso como en el Senado, como Ley Orgánica.

Posteriormente, habría que modificar la Ley Foral del Euskera, ya en Navarra, para adaptarse al nuevo estatus del euskera y a las obligaciones que ello conllevaría.

Los poderes legislativos de Navarra y del Estado tendrían el poder de aprobar o rechazar en su totalida la resolución de la comisión mixta, por lo que el peso de la reforma estaría sobre las espaldas de esta comisión, supeditada a la capacidad y voluntad de negociación y acuerdo de sus miembros.