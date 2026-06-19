El euskera se extiende en Navarra, pero la propia Ley del Euskera lo mantiene comprimido
La Ley Foral del Euskera cumple este año 40 años y aunque el euskera ha ido ganando terreno, la ley se mantiene casi inmóvil, dividiendo el territorio en tres zonas, así como limitando los derechos lingüísticos de parte de la ciudadanía navarra. La extensión de la oficialidad del euskera a toda Navarra es una exigencia de muchos, pero más allá del trámite administrativo, el proceso requiere una clara voluntad política y capacidad de negociación.
La presidenta de Navarra, María Chivite, aseguró este jueves en el Parlamento que en el proceso de actualización de la Ley de Amejoramiento Foral propondrá el reconocimiento del euskera como “lengua propia” de Navarra.
Las palabras de Chivite fueron medidas -por ahora, evita hablar de oficialidad-, y, si bien, han valorado el paso, también ha sido medida la alegría de los partidos políticos abertzales y el movimiento a favor del euskera; piden acciones más allá del gesto. Pero ¿cuáles serían esas acciones? ¿Qué habría que cambiar para dar un impulso legal al euskera y reconocer su oficialidad en toda Navarra?
La reivindicación de que el euskera sea oficial en toda Navarra es anterior incluso a la formación del propio Parlamento de Navarra. Cuando en 1980 las Cortes de Navarra redactaron las bases de la que sería la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ya recogieron que el euskera sería oficial en toda Navarra junto con el castellano.
Pero en 1982, a la hora de negociar esa ley con el Gobierno de España, el punto del euskera quedó fuera del texto. En su artículo 9, la ley recoge que el castellano es la lengua oficial de Navarra. Sin embargo, el texto dejaba abierta la posibilidad de que el euskera tuviera el carácter de lengua oficial en las zonas vascófonas. Si bien tendría que ser una Ley Foral ela que regulara cuáles serían esas zonas y cuál sería el uso oficial del euskera en ellas.
Esa ley llegó finalmente cuatro años depués, en 1986. La Ley Foral del Euskera, salió adelante sin consenso, con 29 votos a favor (PSN, Partido Moderado, Coalición Popular y grupo mixto), tres en contra (EA) y 11 abstenciones de UPN. Esta ley sí reconoció el euskera como lengua propia de Navarra, pero dividió a Navarra en tres zonas lingüísticas: la zona vascófona (norte de Navarra), la zona mixta (centro de la comunidad, incluida Pamplona) y la zona no vascófona (sur de Navarra).
Desde entonces, el euskera ha ido ganando terreno, y en cada una de esas zonas ha ido cambiando la situación del euskera. La foto es bien distinta. Sin embargo, todavía hoy, muchas personas euskaldunes tienen limitados y condicionados sus derechos lingüísticos según la zona en la que viven. La ley no se ajusta a la nueva realidad.
Con motivo del 40 aniversario de la actual ley del euskera, Euskalgintzaren Kontseilua ha anunciado una gran movilización para diciembre con el objetivo de acabar con la zonificación de Navarra y exigir que el euskera sea oficial en toda Navarra. El pasado domingo Kontseilua reunió en Pamplona a miles de euskaltzales de toda Euskal Herria.
¿Qué haría falta para que el euskera fuera oficial en toda Navarra?
Para hacer oficial el euskera en toda Navarra sería necesario realizar cambios sustanciales en la legislación; habría que modificar la propia Ley de Amejoramiento Foral, que establece en su artículo 9 el marco general de la normativa lingüística de Navarra y, hoy por hoy, sólo reconoce el castellano como lengua oficial de Navarra.
Esta Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, sin embargo, es una Ley Orgánica del Estado español, y aunque funciona como un Estatuto de Autonomía, su modificación requiere la aprobación tanto del Parlamento de Navarra como de las Cortes Españolas (Parlamento y Senado).
Así, la propuesta de reforma debería ser impulsada bien por el Gobierno de Navarra o bien por el de España y se debatiría en una comisión bilateral paritaria y mixta. No habría debate público y no se podrían poner enmiendas al acuerdo adoptado en esa comisión.
Si se acordara la modificación, la resolución se remitiría al Parlamento de Navarra, donde bastaría la mayoría simple para aprobar la propuesta, en cuyo caso pasaría a las Cortes españolas, donde, con un procedimiento especial de lectura única, y sin posibilidad de enmiendas, se aprobaría tanto en el Congreso como en el Senado, como Ley Orgánica.
Posteriormente, habría que modificar la Ley Foral del Euskera, ya en Navarra, para adaptarse al nuevo estatus del euskera y a las obligaciones que ello conllevaría.
Los poderes legislativos de Navarra y del Estado tendrían el poder de aprobar o rechazar en su totalida la resolución de la comisión mixta, por lo que el peso de la reforma estaría sobre las espaldas de esta comisión, supeditada a la capacidad y voluntad de negociación y acuerdo de sus miembros.
Radiografía del euskera en Navarra
Según la Encuesta Sociolingüística de 2021 (últimos datos disponibles, ya que se realiza cada cinco años), el 14,1 % de la ciudadanía navarra es vascoparlante (76 784 personas), el 10,6 % (57 834) es vascoparlante receptore (entienden el euskera, pero no tienen capacidad para hablarlo) y el 75,3 % son castellanoparlantes (410 300).
La evolución muestra que el número de vascoparlantes casi se ha duplicado en los últimos 30 años. En 1991 eran unos 40 000 y la cifra ha crecido año tras año; Navarra ha ganado entre 6000 y 8000 vascoparlantes cada cinco años. El uso también ha aumentado, tanto en la zona vascófona como en la mixta.
Sin embargo, dos tercios de los vascoparlantes de Navarra viven en un entorno sociolingüístico castellanoparlante y, por tanto, muchos de ellos tienen una red muy limitada para relacionarse con otros vascoparlantes.
Zona vascófona
En la zona vascófona el euskera es oficial junto con el castellano, y el conocimiento y uso están muy extendidos. En esta zona vive el 8,9 % de los navarros y navarras (59 000 personas); de ellas, el 62,3 % son vascoparlantes y otro 13,7 % son vascoparlantes receptores.
En esta zona se reconoce un amplio estatus legal al euskera. Los ciudadanos pueden relacionarse en euskera con la administración y recibir los servicios públicos en cualquiera de las dos lenguas oficiales. En cuanto al empleo público, las administraciones locales (y las que correspondan en cada caso) determinan en qué puestos es obligatorio el requisito del euskera, y en los demás se valora como mérito.
Respecto a la educación, es obligatoria la enseñanza tanto euskera como castellano, de tal manera que al finalizar los estudios obligatorios puedan demostrar ser capaces de desenvolverse en ambas lenguas.
Zona mixta
La zona mixta está formada por los municipios de la zona central de Navarra. Hay casi 100 municipios en esta zona, incluida Pamplona. Así, el 63,5 % de la población total de Navarra vive en ella (unas 420 000 personas), 150 000 personas más que en 1991. En 2017, la población de esta zona aumentó notablemente tras la modificación de la Ley del Euskera y la ampliación de la zona mixta, ya que muchos municipios de la zona no-vascófona pasó a formar parte de la zona mixta.
El 12,6 % (43 646) de los habitantes de la zona mixta son vascoparlantes, y otro 11,5 % (39 977) son vascoparlantes receptores. El número de vascoparlantes en la zona mixta también ha crecido mucho desde 1991, cuando representaban el 5,2 %.
El euskera no es oficial en la zona mixta, pero se toman medidas de fomento y se le otorga una protección especial. No está garantizada la atención en euskera en las administración pública. El euskera puede ser un requisito obligatorio en determinados puestos públicos y se considera mérito en otros.
En el ámbito educativo no universitario, el euskera se ha ido incorporando de forma progresiva y según la demanda. Se han ido abriendo líneas de euskera en los centros escolares y la ley garantiza la oportunidad de estudiar en euskera a quien lo desee.
Zona no vascófona
La zona no vascófona está compuesta por 111 municipios del sur de Navarra y en ellos viven unas 182 000 personas, el 27,6 % de toda Navarra.
Algunos municipios de la zona no vascófona han pasado a la zona mixta, por lo que la población de esta zona ha disminuido en los últimos años. En la zona no vascófona, el 1,6 % son vascoparlantes (2438 personas) y el 7,5 % son vascoparlantes receptores (11 119).
En esta zona el euskera no es oficial y, por tanto, no está garantizada la relación con la administración en euskera.
En educación se han realizado esfuerzos para garantizar la enseñanza en euskera. Según la Ley Foral del Euskera, en esta zona "los poderes públicos apoyarán la enseñanza del euskera y, cuando sea necesario, la financiarán total o parcialmente, siguiendo criterios de fomento y promoción y en función de la demanda".
Actualmente, existen líneas del modelo D en una docena de centros públicos de la zona no vascófona, y hay ikastolas en Lumbier y Lodosa (Infantil y Primaria) y en Tudela y Viana (hasta finalizar la ESO).
Te puede interesar
Sánchez ratifica que las elecciones serán en 2027, y no coincidirán con las municipales
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha insistido en que las elecciones generales serán en el año 2027 y que no van a coincidir con las autonómicas y municipales de mayo, aunque no ha querido precisar si serán antes o después.
Iraola reprocha a PNV y EH Bildu "incoherencias" en el debate sobre la sokamuturra de Eibar
Tras defender que la recuperación de la sokamuturra en las fiestas de San Juan responde a una demanda ciudadana, el alcalde de Eibar, Jon Iraola (PSE-EE), ha denunciado la "incoherencia" de PNV y EH Bildu ante la polémica suscitada. El regidor acusa a ambas formaciones de actuar con "tacticismo político", al considerar que mantienen una postura diferente en aquellos municipios donde gobiernan.
El juez cuestiona la continuidad de la investigación por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo
El juzgado ha suspendido varias diligencias y ha pedido a las partes que se pronuncien sobre una reciente sentencia del TSJPV que podría afectar a la valoración penal de los hechos investigados.
Frases destacadas de la declaración de Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra
El expresidente del Gobierno español negó ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y evitó responder sobre las joyas aparecidas en su oficina.
Barkos cree que la propuesta de Chivite sobre el euskera no es suficiente y defiende eliminar la zonificación
La expresidenta Navarra y senadora de Geroa Bai considera que reconocer el euskera lengua propia "no cambiaría nada en la situación actual" y ha apostado por la oficialidad del euskera en todo el territorio.
El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos
El magistrado, que celebró el lunes la audiencia preliminar sobre la parte principal del sumario, abre ahora una nueva pieza por prevaricación y fraude a la UE.
Díez Antxustegi espera aprobar la ley de empleo público y propone a EH Bildu realizar después una "evaluación conjunta"
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, asegura que la propuesta de los jeltzales para reformar la ley es "más prudente y da mayor seguridad jurídica", y plantea a EH Bildu realizar "una evaluación conjunta" para analizar las medidas a tomar "en el caso de que no sea suficiente".
Otxandiano, sobre la Ley de Empleo Público: "Si no hay acuerdo, pediré una reunión con el lehendakari Pradales para desbloquear la situación"
Otxandiano ha defendido en una entrevista en Euskadi Irratia que "los parámetros del acuerdo están claros" y cree que "la falta de acuerdo no es una opción y es el momento de actuar con responsabilidad". "Por encima de la lírica y la retórica, hay una voluntad de poner en práctica realmente el espíritu y el legado político del lehendakari Agirre en estos tres territorios", ha subrayado el portavoz de EH Bildu.
Mueren 18 personas en bombardeos del Ejército de Israel contra el sur de Líbano
Irán exige el repliegue de Israel y el cese de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos. Por su parte, el Gobierno israelí ya ha manifestado en repetidas ocasiones que dicho acuerdo no le vincula.