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Andueza dice que "pese a quien pese" PSE sigue con "ganas, manos limpias y pilas puestas" para las municipales y forales

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Euskaraz irakurri: Anduezak dio PSEk gogoz, esku garbiz eta indarrez jarraitzen duela udal eta foru hauteskundeetarako
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EITB

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El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas continúan trabajando por resolver las preocupaciones de la ciudadanía y siguen "aquí, pese a quien pese, con el ánimo intacto y las manos limpias" y ha asegurado que tienen "las pilas puestas" de cara a las elecciones municipales y forales del próximo año.

Eneko Andueza PSE EE Comunidad Autonóma Vasca Política

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