La Oreja de Van Gogh taldeak zurrumurruak zokoratu ditu: Amaia Montero itzuli egingo da
Taldeak ofizialki baieztatu du Amaia Montero itzuli egingo dela, Leire Martinez irten eta urtebetera. Gainera, jakinarazi dute Pablo Benegasek taldea utziko duela, oraingoz.
La Oreja de Van Gogh taldeak iragarri du Amaia Montero itzuli egingo dela.
Komunikatu bidez eman dute erabakiaren berri. Leire Martinezek taldean hamazazpi urte eman eta gero, ezustean, taldea utzi eta urtebetera izan da.
Sare sozialetan bolo-bolo zebiltzan zurrumurruen ostean iritsi da albistea: Leirek utziko zuela iragartzeko komunikatua ezabatu eta irudi zuri bat argitaratu zuen taldeak. Gainera, biografian “Solo juntos tiene sentido” mezu enigmatikoa idatzi zuten.
Gaur, espekulazioari amaiera eman dio taldeak, jarraitzaileak hunkitu dituen komunikatu baten bidez. “Oraintxe bertan elkarri begira ari gara eta, ezer esan gabe, (...) sentitzen dugun emozioa ezin da hitzekin azaldu. Urtebete izan gara hemen, Donostian, mudutik ezkutatzeko gure txokoan, istorio berriak idazten eta aurreko guztiak gogoratzen”, adierazi du taldeak komunikatu ofizialean.
Testuan, Pablo Benegas gitarrista eta kide sortzaileak familiarekin egon eta proiektu profesional berriak abiatzeko atseden bat hartzea erabaki duela ere berri eman dute. Jakinarazi dute bandara lotuta jarraituko duela.
“Gure adiskidetasunetik eta musikarekiko grinatik jaio zen La Oreja de Van Gogh eta, biak erabat berrituta, aro berri bati ekin diogu”, amaitu dute.
Aro berri honekin, La Oreja de Van Gogh taldeak bere lehen urteetako magia berpiztu eta, haien hitzetan, “gau magikoz eta abesti berriz beteta” egongo den kapitulu bat irekiko duela agindu dute.
Musikari buruzko albiste gehiago
La Oreja bueltan da... Amaiarekin?
Urtebete sare sozialetan argitalpenik gabe egon ostean, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du, eta Instagrameko profilaren biografian esaldi hau irakur daiteke: "Elkarrekin bakarrik du zentzua". Gainera, duela urtebete Leire Martinezen martxa iragartzeko argitaratutako komunikatua ezabatu dute.
La Oreja de Van Goghek jarraitzaileak aztoratu ditu sare sozialetako azken argitalpenarekin
Leire Martinezen agurra iragarri eta urte oso bat sareetan ia ezer argitaratua gabe egon ondoren, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du gaur arratsaldean.
Fermin Muguruza: "Bira garrantzisua izan da ikusteko non nengoen, non egon naizen eta non nago orain"
Fermin Muguruzak birako azken kontzertua eskainiko du bihar, Iruñean. Berezia izango dela dio musikariak; izan ere, familia eta ezagunak izango ditu bertan. Muguruzak errepasoa egin du azken bira honek utzitako momenturik goxoenak azalduz; horien artean, Madrilgo kontzertua eta birak utzitako irakaspenak.
Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' estreinatu du eta poparen erreginaren tronuari eutsi nahi dio
'The Life of a Showgirl' lanak pop zirraragarria, antzerkigintza eta eszenatokien gainean eman dituen ia bi hamarkaden errepasoa uztartzen ditu. Artista bere musikaren inoiz baino jabeago ageri da.
Sarako leizeak, ozenki marrumaka
Urriaren 4an eta 5ean, Marrumaka jaialdia egingo dute Sarako leizeen arkupetan; Gorka Urbizuk, Ibil Bedik, Kaskezurrek, Ezezezek eta Lumik joko dute, bestek beste.
Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala, Tabakaleran
Gaur hasi eta bihar, asteazkenarekin, bukatuko da Must + Pro, “musikaren profesionalek elkarren esperientzien berri izateko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldia".
Euskadiko Orkestrak Berlioz eta Ravelen lanekin abiatuko du denboraldi sinfoniko berria
Irailaren 29an Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioan joko dute, irailaren 30ean eta urriaren 1ean Kursaalen, urriaren 3an Baluarten eta urriaren 4an Euskaldunan.
Kneecap taldeko abeslariaren aurkako "terrorismo" salaketa bertan behera utzi dute
Taldeko managerrak pozik hartu du erabakia, eta honakoa esan du: "Kneecap historiaren alde egokian dago; Erresuma Batua, ez".
Etzakit taldea agertokietara itzuliko da: 'Lauak berriro elkartzea polita iruditzen zitzaigun'
Lehen kontzertua eman eta zehatz-mehatz 31 urtera –taldearen lehen emanaldia 1995eko Errege bezperan izan zen–, Etzakit hernaniar triki pop taldea agertokira itzuliko da, 2026ko urtarrilaren 5ean, Oialume dantzalekuan, “etxean”. Xabier Solano (trikitia eta ahotsa), Jon Mari Beasain (gitarra), Aitor Zabaleta (baxua) eta Ander Barrenetxea (bateria) batera oholtzaratuko dira berriz, 2003an taldearen ibilbidea amaitutzat eman eta gero, Etzakit (Elkar, 1998) eta Goiz edo noiz? (Elkar, 2000) diskoetan bildu zituzten kantuak berreskuratzeko.