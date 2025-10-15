Jakinarazpen ofiziala

La Oreja de Van Gogh taldeak zurrumurruak zokoratu ditu: Amaia Montero itzuli egingo da

Taldeak ofizialki baieztatu du Amaia Montero itzuli egingo dela, Leire Martinez irten eta urtebetera. Gainera, jakinarazi dute Pablo Benegasek taldea utziko duela, oraingoz. 

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

La Oreja de Van Gogh taldeak iragarri du Amaia Montero itzuli egingo dela.

Komunikatu bidez eman dute erabakiaren berri. Leire Martinezek taldean hamazazpi urte eman eta gero, ezustean, taldea utzi eta urtebetera izan da.

Sare sozialetan bolo-bolo zebiltzan zurrumurruen ostean iritsi da albistea: Leirek utziko zuela iragartzeko komunikatua ezabatu eta irudi zuri bat argitaratu zuen taldeak. Gainera, biografian “Solo juntos tiene sentido” mezu enigmatikoa idatzi zuten.

Gaur, espekulazioari amaiera eman dio taldeak, jarraitzaileak hunkitu dituen komunikatu baten bidez. “Oraintxe bertan elkarri begira ari gara eta, ezer esan gabe, (...) sentitzen dugun emozioa ezin da hitzekin azaldu. Urtebete izan gara hemen, Donostian, mudutik ezkutatzeko gure txokoan, istorio berriak idazten eta aurreko guztiak gogoratzen”, adierazi du taldeak komunikatu ofizialean.

Testuan, Pablo Benegas gitarrista eta kide sortzaileak familiarekin egon eta proiektu profesional berriak abiatzeko atseden bat hartzea erabaki duela ere berri eman dute. Jakinarazi dute bandara lotuta jarraituko duela.

“Gure adiskidetasunetik eta musikarekiko grinatik jaio zen La Oreja de Van Gogh eta, biak erabat berrituta, aro berri bati ekin diogu”, amaitu dute.

Aro berri honekin, La Oreja de Van Gogh taldeak bere lehen urteetako magia berpiztu eta, haien hitzetan, “gau magikoz eta abesti berriz beteta” egongo den kapitulu bat irekiko duela agindu dute.

 

