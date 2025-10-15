La Oreja de Van Gogh pone fin a los rumores y confirma el regreso de Amaia Montero
La banda ha confirmado oficialmente la vuelta de Amaia Montero y la pausa temporal de Pablo Benegas, un año después de la salida de Leire Martínez.
La Oreja de Van Gogh ha anunciado la vuelta de Amaia Montero y la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas.
Este anuncio, hecho público en un comunicado, se produce justo un año después de la inesperada salida de Leire Martínez tras diecisiete años en el grupo.
La noticia llega tras semanas de rumores y pistas que encendieron las redes sociales: el grupo eliminó el comunicado en el que anunciaban la salida de Leire, publicó una imagen en blanco y cambió su biografía por el enigmático mensaje “Solo juntos tiene sentido”.
Hoy, la banda ha puesto fin a toda especulación con un comunicado que ha emocionado a los fans. “Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y recordando todas las anteriores”, declara el grupo en su comunicado oficial.
En el texto, la banda también confirma que Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, ha decidido tomarse una pausa para centrarse en su familia y nuevos proyectos profesionales, aunque seguirá vinculado a la formación.
“De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”, concluyen.
El regreso de Amaia Montero supone un hito para varias generaciones de seguidores que crecieron con la voz que marcó temas inolvidables como “La Playa”, “Rosas” o “Puedes contar conmigo”.
Con esta nueva era, La Oreja de Van Gogh promete revivir la magia de sus primeros años y abrir un capítulo que, según sus propias palabras, “estará lleno de noches mágicas y nuevas canciones”.
