La Oreja de Van Gogh ha anunciado las primera fechas de su gira con la vuelta de la cantante Amaia Montero al grupo. El primer concierto tendrá lugar el 9 de mayo en Barakaldo, en el BEC!

El grupo ha prometido conciertos que incluirán éxitos como "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"... Las entradas saldrán a la venta el lunes, 20 de octubre, y los precios oscilarán entre los 45 y 72 euros (más "gastos de distribución") de los tiques normales y los 110 y 290 de los paquetes VIP.

Después de arrancar en Barakaldo, la gira Tantas Cosas que Contar llegará a San Sebastián (Illunbe, 31 de julio) y a Pamplona (Navarra Arena, 20 de noviembre).

El gupo donostiarra ha anunciado esta semana su vuelta a la actividad con Amaia Montero, cantante original de la banda, a las voces 17 años después de su salida. Pablo Benegas, guitarrista, seguirá unido a la banda, aunque no participará en esta serie de conciertos.

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, ha manifestado el grupo en un comunicado.