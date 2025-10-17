La Oreja de Van Gogh comenzará su gira de regreso el 9 de mayo en el BEC
El grupo donostiarra tocará también el 31 de julio en San Sebastián, en Illunbe, y el 20 de noviembre en Pamplona. Las entradas se pondrán a la venta el lunes, 20 de octubre.
La Oreja de Van Gogh ha anunciado las primera fechas de su gira con la vuelta de la cantante Amaia Montero al grupo. El primer concierto tendrá lugar el 9 de mayo en Barakaldo, en el BEC!
El grupo ha prometido conciertos que incluirán éxitos como "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"... Las entradas saldrán a la venta el lunes, 20 de octubre, y los precios oscilarán entre los 45 y 72 euros (más "gastos de distribución") de los tiques normales y los 110 y 290 de los paquetes VIP.
Después de arrancar en Barakaldo, la gira Tantas Cosas que Contar llegará a San Sebastián (Illunbe, 31 de julio) y a Pamplona (Navarra Arena, 20 de noviembre).
El gupo donostiarra ha anunciado esta semana su vuelta a la actividad con Amaia Montero, cantante original de la banda, a las voces 17 años después de su salida. Pablo Benegas, guitarrista, seguirá unido a la banda, aunque no participará en esta serie de conciertos.
“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, ha manifestado el grupo en un comunicado.
Más noticias sobre música
La Oreja de Van Gogh pone fin a los rumores y confirma el regreso de Amaia Montero
La banda ha confirmado oficialmente la vuelta de Amaia Montero y la pausa temporal de Pablo Benegas, un año después de la salida de Leire Martínez.
¿Vuelve La Oreja... con Amaia?
Tras un año sin publicaciones, el grupo donostiarra ha publicado una imagen en blanco y en la biografía del perfil de Instagram, se puede leer la siguiente frase: "Solo juntos tiene sentido". Además, han eliminado el comunicado publicado hace un año anunciando la marcha de Leire Martínez.
La Oreja de Van Gogh genera nerviosismo entre sus fans con su última publicación en redes sociales
Tras un año sin publicaciones, el grupo donostiarra ha publicado esta tarde una imagen en blanco. ¿Significa que llega un nuevo comienzo?
Muguruza: "La gira ha sido importante para ver dónde estaba, dónde he estado y dónde estoy ahora"
Fermin Muguruza ofrecerá mañana en Pamplona su último concierto de la gira. Según ha explicado el músico, este será especial, ya que contará con la presencia de su familia y conocidos. Además, Muguruza ha hecho un repaso al también especial concierto en Madrid y a lo que esta última gira le ha dado.
Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' y se reinventa como reina del pop
La cantante estadounidense lanza su duodécimo disco, menos de un año después de finalizar su multimillonario Eras Tour. 'The Life of a Showgirl' combina pop vibrante, teatralidad y un repaso a casi dos décadas sobre los escenarios, mientras la artista se muestra más dueña de su música que nunca.
Los bramidos resonarán en las cuevas de Sara
Los días 4 y 5 de octubre, las cuevas de Lapurdi acogerán el festival Marrumaka; tocarán, entre otros, Gorka Urbizu, Ibil Bedi, Kasezur, Ezezez y Lumi.
Tabakalera, punto de encuentro del sector musical vasco
Hoy y mañana, miércoles, el congreso Must+Pro aspira a convertirse en "un espacio de referencia para los profesionales de la música, un foro en el que compartir experiencias, reflexionar sobre los retos del sector y crear nuevos vínculos".
La Euskadiko Orkestra inaugura su temporada sinfónica con Berlioz y Ravel
Los primeros conciertos del año musical de la orquesta tendrán lugar el 29 de septiembre en Vitoria, el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Sebastián, el 3 de octubre en Pamplona y el 4 de octubre en Bilbao.
Desestiman el caso por "terrorismo" contra el cantante de Kneecap
El mánager del grupo celebra la decisión y recalca que "Kneecap está en el lado correcto de la historia, Reino Unido no".