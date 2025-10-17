Gira
La Oreja de Van Gogh comenzará su gira de regreso el 9 de mayo en el BEC

El grupo donostiarra tocará también el 31 de julio en San Sebastián, en Illunbe, y el 20 de noviembre en Pamplona. Las entradas se pondrán a la venta el lunes, 20 de octubre. 

La Oreja de Van Gogh. Foto: Bernardo Doral.
Euskaraz irakurri: La Oreja de Van Gogh taldeak maiatzaren 9an ekingo dio birari BECen

La Oreja de Van Gogh ha anunciado las primera fechas de su gira con la vuelta de la cantante Amaia Montero al grupo. El primer concierto tendrá lugar el 9 de mayo en Barakaldo, en el BEC!

El grupo ha prometido conciertos que incluirán éxitos como "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"...  Las entradas saldrán a la venta el lunes, 20 de octubre, y los precios oscilarán entre los 45 y 72 euros (más "gastos de distribución") de los tiques normales y los 110 y 290 de los paquetes VIP. 

Después de arrancar en Barakaldo, la gira Tantas Cosas que Contar llegará a San Sebastián (Illunbe, 31 de julio) y a Pamplona (Navarra Arena, 20 de noviembre). 

El gupo donostiarra ha anunciado esta semana su vuelta a la actividad con Amaia Montero, cantante original de la banda, a las voces 17 años después de su salida. Pablo Benegas, guitarrista, seguirá unido a la banda, aunque no participará en esta serie de conciertos. 

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, ha manifestado el grupo en un comunicado. 

