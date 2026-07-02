UCO-REN IKERKETA

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Pedrazek Guardia Zibilaren zuzendari nagusi Mercedes Gonzalez eta erakundeko DAOa inputatu ditu Leire auziagatik

Epaileak biak deklaratzera deitu ditu datorren uztailaren 16rako, prebarikazio eta justizia oztopatze delituen ustezko egile gisa.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 01/07/2026.- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (i), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), asisten al acto de entrega de los despachos de empleo a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil presidido por el rey Felipe este miércoles en la Lonja Principal del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. EFE/Javier Lizón

Guardia Zibilaren zuzendari nagusi Mercedes Gonzalez eta Barne ministro Fernando Grande-Marlaska.

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EITB

Azken eguneratzea

Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak Guardia Zibilaren zuzendari nagusi Mercedes González eta Zuzendaritza Operatiboko Manuel Llamas inputatu ditu Leire auziaren harira.

Iturri juridikoek jakinarazi dutenez, epaileak biak uztailaren 16an deklaratzera deitu ditu inputatu gisa, prebarikazioa egiteagatik eta justizia oztopatzeagatik.

Pedraz epailearen arabera, delitu horiek lotuta daude Leire Diez PSOEko militante ohiaren ustezko maniobrekin. Maniobra horien bidez, Gobernuari eragiten dioten auzietan izandako filtrazio posibleak iker zitzan eskatu omen zuen. Guardia Zibilaren UCOren jarduna, eta, halaber, ikerketa horiek egiten ari ziren agenteei ustez presioa egin zietela ere aztertzen ari da epailea.

Ustezko ustelkeria politikoa Politika

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