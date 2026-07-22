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Suteak gogor jotzen ari dira Espainian: iaz sasoi berean baino hiru aldiz azalera handiagoa erre dute

Suak eragindako azalera uztailaren 8an 58.383 hektarea izatetik 119.458 hektarea izatera igaro da.
Un camión pasa por la A7, cerca de Los Gallardos (Almería)

Los Gallardosen izandako sutea, Almerian. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainian urte hasieratik erre den baso azalera bikoiztu egin da azken bi asteetan, eta dagoeneko 120.000 hektaretara iristear dago. 2025eko epe berean erre zen azalera halako hiru baino gehiago da, Baso Suteen Informaziorako Europako Sistemaren (EFFIS) datuen arabera. Hala, Espainia da alde handiz Europar Batasunean suak gehien kiskalitako hektarea dituen estatua.

Uztailaren 8an 58.383 hektarea zeuden erreta, eta gaur egun 119.458 hektarea dira. 2025eko egun berean, berriz, 35.270 hektarea errea ziren.

Bi aste nabarmen gogorrak

Azken bi asteak bereziki gogorrak izan dira. Uztailaren 9tik 15era 23.076 hektarea erre ziren; uztailaren 16tik gaur arte, berriz, behin-behineko datuen arabera, 37.999 hektarea kiskali dira, eta hori da urteko astebeteko kopururik handiena. 2025ean, uztailaren 9tik 22ra bitartean, 10.300 hektarea erre ziren.

Aurten, Guadalajarako Sierra Norteko suteak —Espainian erregistroak daudenetik izan den bigarren handienak— nabarmen handitu du erre den azalera. Tamainagatik nabarmendu dira, halaber, Zaragozako Cinco Villas eskualdeko eta Almeriako Los Gallardos herriko suteak.

Hala ere, azken bi asteotan erre den azalera oraindik urrun dago iazko abuztuaren 6tik 12ra bitarteko astean erre zenetik (144.158 hektarea) eta hurrengo astean izandako zifretatik ere (178.141 hektarea, abuztuaren 13tik 19ra). Ikusteko dago nola datorren abuztua aurten.

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