Rodaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nos sumergimos en el rodaje de la película "Hermanas", de Ione Hernández

"Hermanas" pelikularen errodajea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Hermanas" Ione Hernandezen pelikularen filmatze lanetan murgildu gara
author image

EITB

Última actualización

El primer largometraje de Ione Hernández está protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya. Aprovechando el rodaje en Laga, hablamos con la cineasta, con Suárez y Anaya y con los actores Josean Bengoetxea y Artiz Kortabarria. 

Cine

Más noticias cine

Cargar más