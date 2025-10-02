Rodaje
Ione Hernández rueda su primer largometraje, con Emma Suárez y Elena Anaya

El primer largometraje de la cineasta y dramaturga se filma estos días en Bizkaia, y cuenta la historia de dos hermanas que han de enfrentarse a una situación de violencia sexual entre sus respectivos hijos.

© Lander Larrañaga
Ione Hernández, directora, junto a Elena Anaya y Emma Suárez, protagonistas. Foto: Lander Larrañaga.
Euskaraz irakurri: Ione Hernandez bere lehen film luzea filmatzen ari da, Emma Suarez eta Elena Anaya aktoreekin

Última actualización

Ione Hernández debuta en el largometraje de ficción con Hermanas, un drama en el que participa EITB que versa sobre las relaciones intrafamiliares de dos hermanas que, con perspectivas diversas, han de enfrentarse a una misma realidad: una situación de violencia sexual entre sus respectivos hijos. La ética de las hermanas se tambalea cuando una de ellas interpone una denuncia.

Las actrices Emma Suárez y Elena Anaya protagonizan esta película, coproducida por Lara Izagirre y Garazi Elorza para Gariza Films, que se rueda durante 5 semanas en diferentes localizaciones de Bizkaia y Madrid.

Durante un verano, Lucas, de 18 años, es acusado de agredir sexualmente a su prima Sofía, menor de edad. La denuncia de Chelo, madre de Sofía, hacia su sobrino romperá lazos, traerá el pasado al presente y pondrá sobre la mesa la dureza de hacer daño a una parte de la familia para proteger la integridad de la otra.

En palabras de la Hernandez, “esta película nace de un caso real y de mi inquietud por esas agresiones sexuales que no llegan a los titulares, que ocurren en silencio dentro de las familias, sin pruebas ni testigos, y que muchas veces se callan por miedo o vergüenza”.

