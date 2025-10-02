Ione Hernandez bere lehen film luzea filmatzen ari da, Emma Suarez eta Elena Anaya aktoreekin
Zinemagile eta antzerkigilearen lehen film luzeak baten semeak bestearen alabari egindako sexu-eraso bati aurre egin beharko dioten bi ahizparen istorioa du kontagai.
Ione Hernandez Hermanas filmatzen ari da egunotan, fikziozko bere lehen film luzea. EITBren parte-hartzea duen pelikulan, bi ahizpa aurkeztuko dizkigu Hernandezek; errealitate berari egin beharko diote aurre, nork bere egoeratik. Beren seme-alaben artean indarkeria sexualeko gertakari bat izango da, eta ahizpen oinarri etikoak eztabaidan jarriko dira, horietako batek salaketa jarriko du eta.
Emma Suárez eta Elena Anaya dira Gariza etxeak (Lara Izagirre eta Garazi Elorza) beste hainbat eragilerekin batera ekoitzi duen filmaren bi aktore protagonistak, eta Bizkai eta Madrilgo hainbat tokitan ari dira filmatzen, bost astean.
Uda batean, Sofia lehengusina adingabeari sexu-erasoa egitea egotziko diote Lucas 18 urteko gizonari. Chelok, Sofiaren amak, ilobaren aurkako salaketa jartzeak iraganeko mamuak eguneratuko ditu, eta familiaren alde baten integritatea babesteko beste aldea mintzearen minak azaleratuko ditu.
Hernandezen hitzetan, “pelikula honen jatorria benetako auzi bat da, eta hedabideen izenburuetara iristen ez diren sexu-erasoen aurreko nire kezka. Familiartean gertatzen dira, isiltasunak inguratuta, froga eta lekukorik gabe, eta askotan beldurrak eta lotsak kontatzea eragozten dute”.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Imanol Uribe, zinema aretoetara bueltan, "La sospecha de Sofía" filmarekin
Segoviako ihesa, Mikelen heriotza eta Días contados filmen zuzendariaren film luze berria urriaren 3an iritsiko da Hegoaldeko zinema aretoetara.
Euskadiko Filmategiak 14 film klasiko proiektatuko ditu udazkenean
Pelikulok, tartean euskarazko lau film ertain zaharberritu, Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Donibane Lohizunen ikusi ahalko dira.
Zinemaldiaren uzta Bilbora eta Iruñera iritsiko da
Donostiako Zinemaldiak jaialdian erakutsi dituzten filmetako batzuk proiektatuko ditu Bizkaiko eta Nafarroako hiriburuetako Golem zinema aretoetan; besteak beste, Karmele eta Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea izango dira ikusgai.
Jose Luis Rebordinos: "Zaila izango da errepikatzea euskal ekoizpenek aurten izan duten emaitza paregabea"
Aurtengo Zinemaldia emaitza paregabearekin amaitu da euskal ekoizpenentzat. Jose Luis Rebordinos jaialdiko zuzendaria harro agertu da, pozik; izan ere, pelikulak inoiz ez bezala txalotu dituztela adierazi du. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
Alauda Ruiz de Azua: "Donostian gertatutakoa bidaiaren hasiera da"
Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos filmak irabazi du Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Urrezko Maskorra. Barakaldoko zuzendariak esan du "amets bat" bizitzen ari dela, baina ikusleek filma aretoetan nola hartzen duten ikusi arte itxaron behar dela.
Zilarrezko Maskorra eskuan, gertatzen ari zaiona sinetsi ezinik dago Jose Ramon Soroiz
Euskal aktoreak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, Maspalomas filmean egindako lanagatik. Ex aequo irabazi du, Zhao Xiaohong txinatarrarekin (Her heart beats in its cage) batera.
Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera
Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.
“Los domingos”ek loria erdietsi du, Urrezko Maskorra irabazita
Alauda Ruiz de Azua barakaldarraren filmak irabazi du Zinemaldiko sari nagusia, baita Euskal Zinemaren Irizar saria ere. Jose Ramon Soroizek “Maspalomas” pelikulan egindako interpretazio erraldoiak, bestalde, interpretazio onenaren saria ekarri dio aktore legorretarrari, Zhao Xiaohong txinatarrarekin "ex aequo".
"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean
"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.