Ione Hernandez bere lehen film luzea filmatzen ari da, Emma Suarez eta Elena Anaya aktoreekin

Zinemagile eta antzerkigilearen lehen film luzeak baten semeak bestearen alabari egindako sexu-eraso bati aurre egin beharko dioten bi ahizparen istorioa du kontagai. 

© Lander Larrañaga
Ione Hernández, zuzendaria, Elena Anaya eta Emma Suárez protagonistekin batera. Argazkia: Lander Larrañaga.

Azken eguneratzea

Ione Hernandez Hermanas filmatzen ari da egunotan, fikziozko bere lehen film luzea. EITBren parte-hartzea duen pelikulan, bi ahizpa aurkeztuko dizkigu Hernandezek; errealitate berari egin beharko diote aurre, nork bere egoeratik. Beren seme-alaben artean indarkeria sexualeko gertakari bat izango da, eta ahizpen oinarri etikoak eztabaidan jarriko dira, horietako batek salaketa jarriko du eta. 

Emma Suárez eta Elena Anaya dira Gariza etxeak (Lara Izagirre eta Garazi Elorza) beste hainbat eragilerekin batera ekoitzi duen filmaren bi aktore protagonistak, eta Bizkai eta Madrilgo hainbat tokitan ari dira filmatzen, bost astean.

Uda batean, Sofia lehengusina adingabeari sexu-erasoa egitea egotziko diote Lucas 18 urteko gizonari. Chelok, Sofiaren amak, ilobaren aurkako salaketa jartzeak iraganeko mamuak eguneratuko ditu, eta familiaren alde baten integritatea babesteko beste aldea mintzearen minak azaleratuko ditu. 

Hernandezen hitzetan, “pelikula honen jatorria benetako auzi bat da, eta hedabideen izenburuetara iristen ez diren sexu-erasoen aurreko nire kezka. Familiartean gertatzen dira, isiltasunak inguratuta, froga eta lekukorik gabe, eta askotan beldurrak eta lotsak kontatzea eragozten dute”. 

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera

Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.

"Aro berria" IRati Gorostidi
"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean

"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
