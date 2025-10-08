Filmatze lanak
"Hermanas" Ione Hernandezen pelikularen filmatze lanetan murgildu gara

Ione Hernandezen lehen filmaren protagonistak Emma Suarez eta Elena Anaya dira. Lagan filmatzen ari zirela baliatuta, zinemagilearekin, Suarezekin eta Anayarekin eta Josean Bengoetxea eta Artiz Kortabarria aktoreekin hitz egin dugu. 

