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7000 euros en multas por protestar contra el subfluvial de Lamiako

La plataforma 'Subflubiala Ez!' denuncia una segunda tanda de castigos económicos que eleva a 11 el número total de personas sancionadas.

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Foto de archivo de una protesta contra el subfluvial.
Euskaraz irakurri: 7.000 eurorainoko isunak, Lamiakoko itsasadarpeko tunelaren aurkako protesta egiteagatik
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EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha impuesto una nueva tanda de sanciones que suma 3000 euros a cuatro personas por una protesta ante la Diputación de Bizkaia, según ha denunciado la plataforma Subflubiala Ez!. Con estas últimas notificaciones, el importe total acumulado que deben afrontar los colectivos que rechazan el proyecto de construcción de un túnel bajo la ría del Nervión supera ya los 7000 euros.

La nueva denuncia administrativa afecta a cuatro activistas que participaron en una concentración pacífica frente al Palacio Foral. Los hechos ocurrieron coincidiendo con la celebración de la tradicional recepción oficial de San Ignacio, momento en que la Ertzaintza procedió a identificar a varios de los concentrados.

Segunda tanda de sanciones en un mes

La plataforma ha explicado a través de una nota que estas nuevas sanciones se suman a las que ya recibieron otros siete militantes del colectivo hace apenas un mes por desplegar una pancarta en el interior de esa misma sede. Aquella acción se saldó con multas individuales de 600 euros por cabeza (más de 4000 euros en total) en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Desde "Subflubiala EZ" denuncian que este goteo de sanciones económicas supone un "intento de censura" que busca ahogar económicamente el movimiento de rechazo a una infraestructura que califican de "ecocida y antisocial". "Quieren silenciar la oposición a la construcción de una nueva autopista para que no podamos denunciar los impactos ecológicos y los costes sociales de un proyecto impuesto sin participación popular", han afirmado.

El colectivo ha reiterado su oposición frontal al subfluvial de Lamiako debido a que aumentará el tráfico y la contaminación en plena crisis climática. Asimismo, advierten de que se destruirá el parque Artaza, que funciona como refugio climático, y el entorno del río Ballonti, donde habita el pez espinoso, una especie protegida. 

Además, denuncian que el impacto sobre el instituto Artaza Romo y los centros educativos de alrededor será enorme debido al ruido, lo que dificultará la actividad docente.

Una manifestación exige la retirada del proyecto de un túnel bajo de la ría del Nervión por "ecocida y antisocial"
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