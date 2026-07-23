La plataforma ha explicado a través de una nota que estas nuevas sanciones se suman a las que ya recibieron otros siete militantes del colectivo hace apenas un mes por desplegar una pancarta en el interior de esa misma sede. Aquella acción se saldó con multas individuales de 600 euros por cabeza (más de 4000 euros en total) en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Desde "Subflubiala EZ" denuncian que este goteo de sanciones económicas supone un "intento de censura" que busca ahogar económicamente el movimiento de rechazo a una infraestructura que califican de "ecocida y antisocial". "Quieren silenciar la oposición a la construcción de una nueva autopista para que no podamos denunciar los impactos ecológicos y los costes sociales de un proyecto impuesto sin participación popular", han afirmado.

El colectivo ha reiterado su oposición frontal al subfluvial de Lamiako debido a que aumentará el tráfico y la contaminación en plena crisis climática. Asimismo, advierten de que se destruirá el parque Artaza, que funciona como refugio climático, y el entorno del río Ballonti, donde habita el pez espinoso, una especie protegida.

Además, denuncian que el impacto sobre el instituto Artaza Romo y los centros educativos de alrededor será enorme debido al ruido, lo que dificultará la actividad docente.