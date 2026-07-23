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La lucha contra el fuego continúa, con puntos críticos en Castilla y León y Castilla-La Mancha

En la actualidad hay activos numerosos incendios en la geografía española, cinco de ellos especial relevancia: los de La Mierla y Selas en Guadalajara, el de Almorox en Toledo que afecta también a la Comunidad de Madrid, el de Castropodame en León y el de Borgohondo, en Ávila. Otros fuegos como el de Brieva en Segovia o el de Ejulve en Teruel, evolucionan favorablemente.

SELAS (GUADALAJARA), 21/07/2026.- El incendio forestal que se ha declarado este martes en Selas (Guadalajara), donde se ha desplazado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de extinción, continúa en situación operativa nivel 2 y afecta ya a unas 1.700 hectáreas de terreno. En un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, el director de la emergencia en el incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, ha asegurado que el fuego de Selas se ha iniciado "con mucha energía", en una zona "también con continuidad de monte" y "con un potencial igual, de miles de hectáreas". EFE/ Nacho Izquierdo
Bomberos de la UME en el incendio de Selas, en Guadalajara. Foto: EFE.
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EITB

Última actualización

Los incendios han quemado ya 108 000 hectáreas en el Estado español, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados este jueves por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En la actualidad hay activos numerosos incendios, cinco de ellos especial relevancia: los de La Mierla y Selas en Guadalajara, el de Almorox en Toledo que afecta también a la Comunidad de Madrid, el de Castropodame en León y el de Borgohondo, en Ávila. Otros fuegos como el de Brieva en Segovia o el de Ejulve en Teruel, evolucionan favorablemente.

En Castilla-la Mancha, en Guadalajara, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo, y es de momento el más grave del verano con 32 000 hectáreas calcinadas, sigue en fase de estabilización y su evolución favorable podría derivar en la decisión de poder levantar los desalojos de algunos de los edificios evacuados.

El fuego originado en Selas, también en Guadalajara, ya está perimetrado y todos los vecinos evacuados han regresado a sus domicilios.

El último gran incendio sufrido en Castilla-La Mancha, originado en Almorox a última hora de la tarde de este miércoles, podría además estar estabilizado en próximas horas, y solo permanece evacuada una urbanización en Villa del Prado, territorio madrileño.

En Castilla y León, el incendio declarado en Burgohondo (Avila) ha obligado a evacuar a su 1300 habitantes, ante la posible afección al casco urbano de unas llamas que afectan a más de 300 hectáreas de masas arboladas.  Se ha requerido la Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para ayudar en las tareas de extinción.

La UME también se ha movilizado al incendio forestal del municipio leonés de Castropodame, que sigue activo en nivel 2, y donde se han evacuado de forma preventiva tres localidades.   

El incendio de Brieva (Segovia), que ha calcinado más de 3000 hectáreas ha evolucionado favorablemente y ha permitido la vuelta a casa de las personas desalojadas.

La situación es favorable también en Ejulve (Teruel), que tras quemas unas 1400 hectáreas, se ha podido rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, autorizar el regreso de los evacuados e iniciar la desmovilización de la UME.

Incendios España Sociedad

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