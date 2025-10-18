Una manifestación exige la retirada del proyecto de un túnel bajo de la ría del Nervión por "ecocida y antisocial"

Un millar de personas se ha manifestado en Bilbao en una convocatoria de la plataforma ciudadana Subflubiala EZ! para exigir la retirada del proyecto de construcción de un túnel bajo de la ría del Nervión, que facilitará el tráfico desde Lamiako a la Margen Izquierda, y que han calificado de "ecocida' y antisocial".



La marcha ha partido de la Plaza del Arriaga de Bilbao y ha terminado ante el Palacio Foral, con la reclamación de otro modelo de movilidad para Bizkaia.



En un comunicado la plataforma ha denunciado que la Diputación Foral haya aprobado definitivamente el proyecto "semanas antes de que cerrara el plazo para presentar alegaciones", por lo que ha exigido "el derecho a la participación ciudadana".



"El subfluvial contradice todos los compromisos climáticos asumidos por las instituciones" vascas y además ese túnel "dejará una deuda ecológica a las generaciones futuras, al aumentar las emisiones de CO2 y degradar el entorno natural", ha asegurado.



Además, ha advertido de la "paradoja" de que la Diputación haya "reconocido que la infraestructura provocará un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, perpetuando un modelo de movilidad basado en el coche privado que debe ser superado".





