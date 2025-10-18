Bilbao
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una manifestación exige la retirada del proyecto de un túnel bajo de la ría del Nervión por "ecocida y antisocial"

"El subfluvial contradice todos los compromisos climáticos asumidos por las instituciones" vascas y además ese túnel "dejará una deuda ecológica a las generaciones futuras, al aumentar las emisiones de CO2 y degradar el entorno natural", han asegurado.
subflubiala ez manifestazioa Bilbon
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Manifestazio batek Nerbioi itsasadarraren beheko tunel baten proiektua bertan behera uztea eskatzen du, "ekozidagatik eta antisozialagatik"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un millar de personas se ha manifestado en Bilbao en una convocatoria de la plataforma ciudadana Subflubiala EZ! para exigir la retirada del proyecto de construcción de un túnel bajo de la ría del Nervión, que facilitará el tráfico desde Lamiako a la Margen Izquierda, y que han calificado de "ecocida' y antisocial".

La marcha ha partido de la Plaza del Arriaga de Bilbao y ha terminado ante el Palacio Foral, con la reclamación de otro modelo de movilidad para Bizkaia.

En un comunicado la plataforma ha denunciado que la Diputación Foral haya aprobado definitivamente el proyecto "semanas antes de que cerrara el plazo para presentar alegaciones", por lo que ha exigido "el derecho a la participación ciudadana".

"El subfluvial contradice todos los compromisos climáticos asumidos por las instituciones" vascas y además ese túnel "dejará una deuda ecológica a las generaciones futuras, al aumentar las emisiones de CO2 y degradar el entorno natural", ha asegurado.

Además, ha advertido de la "paradoja" de que la Diputación haya "reconocido que la infraestructura provocará un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, perpetuando un modelo de movilidad basado en el coche privado que debe ser superado".


Manifestaciones Ria de Bilbao Bilbao Portugalete Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más