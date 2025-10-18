Manifestazioa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Itsasadarraren azpiko tunelaren proiektua gelditzea eskatu dute Bilbon, "ekozida eta antisoziala" dela arrazoituta

"Kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala andeatzen duelako", ziurtatu dute.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mila bat pertsona batu dira Bilbon, Subflubiala EZ! herri plataformak deituta, Itsasadarraren azpian tunel bat eraikitzeko proiektua bertan behera utz dezatela eskatzeko. Lamiakotik Ezkerraldera doan trafikoa arintzeko eraikiko duten tunelaren egitasmoa, "ekozidatzat" eta "antisozialtzat" jo dute manifestariek.

Bilboko Arriaga plazatik abiatu da protesta, eta Foru Jauregiaren egin dute azken aldarrikapena, Bizkaiarentzat beste mugikortasun eredu bat jomugan.

Plataformak ohar batean salatu duenez, "alegazioak aurkezteko epea itxi baino aste batzuk lehenago" onartu du Bizkaiko Foru Aldundiak behin betiko proiektua, eta, beraz, "herritarren parte hartzeko eskubidea" urratu du.

"Proiektuak kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala degradatzen duelako", ziurtatu dute.

Gainera, ohartarazi dutenez, "paradoxa" da Aldundiak" onartu izana azpiegiturak berotegi-efektuko gasen emisioa handituko duela, auto pribatuan oinarritutako mugikortasun ereduari hauspoa emanda".


Manifestazioak Bilboko Itsasadarra Bilbo Portugalete Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu