Itsasadarraren azpiko tunelaren proiektua gelditzea eskatu dute Bilbon, "ekozida eta antisoziala" dela arrazoituta
"Kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala andeatzen duelako", ziurtatu dute.
Mila bat pertsona batu dira Bilbon, Subflubiala EZ! herri plataformak deituta, Itsasadarraren azpian tunel bat eraikitzeko proiektua bertan behera utz dezatela eskatzeko. Lamiakotik Ezkerraldera doan trafikoa arintzeko eraikiko duten tunelaren egitasmoa, "ekozidatzat" eta "antisozialtzat" jo dute manifestariek.
Bilboko Arriaga plazatik abiatu da protesta, eta Foru Jauregiaren egin dute azken aldarrikapena, Bizkaiarentzat beste mugikortasun eredu bat jomugan.
Plataformak ohar batean salatu duenez, "alegazioak aurkezteko epea itxi baino aste batzuk lehenago" onartu du Bizkaiko Foru Aldundiak behin betiko proiektua, eta, beraz, "herritarren parte hartzeko eskubidea" urratu du.
"Proiektuak kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala degradatzen duelako", ziurtatu dute.
Gainera, ohartarazi dutenez, "paradoxa" da Aldundiak" onartu izana azpiegiturak berotegi-efektuko gasen emisioa handituko duela, auto pribatuan oinarritutako mugikortasun ereduari hauspoa emanda".
Palestinan "kolonialismoa eta okupazioa" behin betiko amaitzeko eskatu dute milaka pertsonak Iruñean
Yala Nafarroa talde deitzaileak zalantzan jarri ditu egungo su-etenaren "eraginkortasuna eta justizia", baita Israelen eta Hamasen artean AEBen bitartekaritzarekin ezarri berri den bake planaren baldintzak ere, "Israelen zigorgabetasuna" dela eta.
Emakume bat ikertzen ari dira Bilbon, bere umea abandonatu zuelakoan
Ikerketapean diren gertakariak ostiraleko 22:30 aldera izan ziren, Santutxu auzoan, eta gizarte-langile batek hartu zuen haurraren ardura. Bilboko Udalaren zaintzapean dago oraingoz.
Honela jarri dute Villabona eta Irura lotuko dituen bizikletentzako pasabidea
Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak instalatu du jada Villabona eta Irura lotuko dituen metalezko pasabidea, N-1 errepidearen parean joango den bizikletentzako bidearen proiektuaren barruan. Egitura 28,25 metro luze eta 3,9 metro zabal da, eta 15 tona inguruko pisua du.
Eskola segregazioaren aurkako manifestazioa deitu dute azaroaren 29rako, Bilbon
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak eskola publikoaren aldeko apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Ordizian egin dute agerraldia, eskola segregazioaren arazoaren erakusgarri den herrian, plataformaren arabera.
Kolektibo horretako askok sexualitateari buruzko aurreiritziei egin behar diete aurre bizitzaren azken etapan
EITBren babesa duen "Maspalomas" filmak adinekoen egoitzei eta LGTBI kolektiboari buruzko eztabaida jarri du mahai gainean. Izan ere, kolektibo horretako pertsona asko arrotz sentitzen dira bizitzaren azken etapan beren sexualitatea ezkutatu behar dutelako.
Motozale bat hil da Kuartangon izandako trafiko istripu batean
Ezbeharra 12:40an gertatu da, Kuartangon (Araba), A-3314 bigarren mailako errepidean.
Etxarri Aranazko Udalak “soilik beharrezkoa den ura erabiltzea" eskatu die herritarrei lehorteagatik
Deposituan ur gutxi dagoela eta, datozen egunetan, besteak beste, lorategiak ez ureztatzeko eta kaleak eta kotxeak ez garbitzeko eskatu die.
Nafarroa Oinez jaia ospatuko da igande honetan Atarrabian
Paz de Ziganda ikastola arduratuko da aurtengo jaia antolatzeaz. “Buruz, bihotzez, oinez” lelopean, ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu dute urriaren 19rako.
Madrilen finkatutako lapur talde bat atxilotu dute Bizkaian lapurtu ostean
Urrezko piezak, luxuzko produktuak eta dirua lapurtzen zituzten etxebizitzetan.