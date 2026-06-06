Omenaldia
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Gladys del Estal gogoratu dute Donostian, haren hilketaren 47. urteurrenean

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Omenaldia egin diote goizean Gipuzkoako hiriburuan. Tuteran hil zuen Guardia Zibilak Gladys del Estal, 1979ko ekainean, protesta ekologista eta bakezale batean. 

Donostia Tutera Erailketak Gizartea

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