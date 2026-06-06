Recuerdan en San Sebastián a Gladys del Estal, en el 47 aniversario de su asesinato
Un grupo de personas ha recordado hoy en la capital guipuzcoana a la joven donostiarra Gladys del Estal, asesinada en Tudela el 3 de junio de 1979 en una concentración ecologista y pacifista.
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