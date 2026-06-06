Recuerdan en San Sebastián a Gladys del Estal, en el 47 aniversario de su asesinato

A su llegada a Madrid, ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y diversas autoridades. 130 000 personas esperaban a León XIV en las calles de Madrid entre el Palacio Real y la Nunciatura. Es su primer viaje al Estado español así como el primero a un país de la Unión Europea desde el inicio de su pontificado.