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Recuerdan en San Sebastián a Gladys del Estal, en el 47 aniversario de su asesinato

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gladys del Estal gogoratu dute Donostian, haren hilketaren 47. urteurrenean
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EITB

Última actualización

Un grupo de personas ha recordado hoy en la capital guipuzcoana a la joven donostiarra Gladys del Estal, asesinada en Tudela el 3 de junio de 1979 en una concentración ecologista y pacifista.

Donostia-San Sebastián Tudela Asesinatos Sociedad

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