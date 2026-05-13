BEC!
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Amaia Montero despeja dudas sobre una posible cancelación de la gira de La Oreja de Van Gogh: "Hemos vuelto de verdad"

La cantante responde a las críticas surgidas tras los conciertos de Bilbao y asegura que la gira de reunión de la formación original del grupo donostiarra sigue adelante.

Amaia Monteroren itzulerako argazkiak
Euskaraz irakurri: Amaia Monterok itzulerako bira 'ez dela bertan behera geratuko' adierazi du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre el futuro de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero ha decidido pronunciarse públicamente para aclarar la situación y frenar las informaciones que apuntaban a una posible cancelación de los conciertos previstos.

La polémica surgió después de las actuaciones que la banda ofreció los días 9 y 10 de mayo en Bilbao, las primeras fechas de la gira 'Tantas cosas que contar'. Aunque el regreso del grupo a los escenarios despertó una enorme expectación entre sus seguidores, las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios centrados en el estado vocal de la artista y en su desempeño durante los conciertos.

"¿Cómo?...NO.  Hemos vuelto, hemos vuelto de verdad."

Ante el creciente revuelo mediático, la cantante ha publicado este miércoles un extenso comunicado en sus redes sociales en el que explica cómo vivió los días posteriores a los conciertos y cuál fue realmente su estado anímico tras el esperado regreso.

Amaia ha relatado que, antes de subirse al escenario en Bilbao, ya había decidido reservarse unos días de descanso absoluto una vez terminados los conciertos.

Sin embargo, el momento que más le sorprendió llegó cuando un amigo íntimo le llamó preocupado para preguntarle si pensaba abandonar la gira. La cantante ha confesado que reaccionó con incredulidad y entre risas al escuchar aquel rumor, dejando claro que en ningún momento ha contemplado cancelar el tour ni apartarse del proyecto.

"Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible"

En su mensaje, Amaia ha criticado además el “ruido” generado en redes sociales y determinados comentarios negativos surgidos tras los conciertos. Según ha expresado, haber atravesado “momentos complicados" le ha permitido convertirse “en una persona mucho más resistente frente a las críticas y la presión mediática”.

Lejos de mostrarse afectada por la polémica, la cantante se ha mostrado orgullosa de la respuesta del público en Bilbao y emocionada por el recibimiento que tuvo la banda en su vuelta a los escenarios. La cantante ha finalizado el mensaje anunciando que continuará con sus planes de descanso durante unos días antes de retomar la gira y ha enviado un mensaje directo al público madrileño, mostrando la ilusión tanto suya como de la banda por los próximos conciertos.

Conciertos Redes Sociales Bilbao Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

VITORIA, 13/05/2026.- El marido de Maialen Mazón (d), la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado, este miércoles durante la presentación de los informes finales de las partes en el juicio en la Audiencia de Álava. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El acusado de asesinar a Maialen Mazón ha pedido "perdón" en su última intervención en el juicio

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava ha quedado visto para sentencia este miércoles, tras la presentación de los informes de las partes. La Fiscalía sostiene que el acusado mató a Maialen de forma “consciente y voluntaria” y pide 45 años de prisión. La defensa solicita la libre absolución al considerar que, en el momento de los hechos, padecía una “desconexión brusca" de la realidad que le eximiría de la responsabilidad penal.

hospital universitario navarra nafarroako ospitalea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Departamento de Salud de Navarra envía a la Fiscalía por "indicios de delito" una denuncia por acoso en el HUN

La denuncia por acoso fue interpuesta de forma anónima contra un jefe de servicio del HUN el pasado mes de diciembre, cuando también se conoció el caso al ser publicado en la cuenta de una red social. En ella una médica de este hospital público de Navarra relataba un comportamiento verbal e incluso físico de un jefe de servicio "que veja, humilla y cosifica a las mujeres", y a quien pese a que "la dirección lo sabe, no hace nada".
Cargar más
Publicidad
X