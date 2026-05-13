Amaia Monterok berretsi du LODVGen itzulerako bira ez dela bertan behera geratuko

Abeslariak Bilboko kontzertuen ostean sortutako kritikei erantzun die eta La Oreja de Van Goghekin batera egindako birak aurrera jarraitzen duela esan du: "Benetan itzuli gara".
Agentziak | EITB

La Oreja de Van Gogh taldearen bira berriaren etorkizunari buruzko zurrumurruen ostean, Amaia Monterok komunikatu bat argitaratu du sare sozialetan egoera argitzeko eta aurreikusitako kontzertuak bertan behera uzteko aukera ematen zuten informazio faltsuak gelditzeko.

Taldeak maiatzaren 9an eta 10ean Bilbon eskaini zituen 'Tantas cosas que contar' birako lehen kontzertuak. Taldearen itzulerak jarraitzaileen artean ikusmin handia piztu bazuen ere, sare sozialak berehala bete ziren Amaiaren ahots egoerari eta kontzertuetan izandako jardunari buruzko iruzkin negatiboez.

"Nola?... EZ. Itzuli gara, benetan itzuli gara."

Zalaparta mediatikoa dela eta, abeslariak komunikatu luze bat argitaratu du asteazken honetan bere sare sozialetan. Bertan, kontzertuen ondorengo egunak nola bizi izan zituen azaldu du. Bilboko eszenatokira igo aurretik jada atseden egun batzuk erreserbatzea erabaki zuen kontzertuen ondoren.

Hala ere, lagun min batek bira uzteko asmoa ote zuen galdetzeko kezkaturik deitu zionean harritu zen gehien. Abeslariak aitortu duenez, sinesgogor eta barrezka erantzun zion. Argi utzi du ez duela inoiz ikusi bira bertan behera uztea, ezta proiektutik aldentzea ere.

"Infernura jaistetik zerbait positiboa atera badezaket, ia suntsiezin bihurtzen zaituela da"

Amaiak sare sozialetan sortutako iruzkin negatiboak kritikatu ditu. Adierazi duenez, "une zailak" igaro ditu bere bizitzan zehar eta horrek "kritiken eta presio mediatikoaren aurrean askoz ere erresistenteagoa" izateko aukera eman dio.

Abeslaria harro agertu da bilbotarrekin bizitakoarekin eta hunkituta taldeak agertokietara itzultzean izan duten harrerarekin. Berriro birari ekin baino lehen atseden hartzen jarraituko duela iragarri du, eta mezu zuzena bidali dio Madrilgo publikoari, hurrengo kontzerturako ilusioa agertuz.

