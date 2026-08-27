Krisia Ceutan
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Espainiako Gobernuaren eta erkidegoen arteko Haurtzaroaren Konferentzia Sektorialak Ceutako adingabeak izango ditu ardatz, eta Voxeko arduradunak ez dira joango

Ceutan sartu ziren adingabeak artatzeko 25 milioi euro transferitzea bozkatuko dute konferentzian. Rego ministroak kritikatu duenez, 25 milioiko kreditu horren aurka eginda Haurtzaroko karterak Voxek daramatzan PPko presidente autonomikoek "Vox aukeratzen dute, eta bazter uzten dituzte Ceuta eta (Juan Jesus) Vivas presidentea". 

FOTODELDÍA CEUTA, 09/08/2026.- Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre en la barriada de La Reina, en la periferia de Ceuta. Se tumban en el suelo para descansar, sobre mantas que han cedido los vecinos o alfombras que una mezquita les ha dejado. Hay mucha precariedad: no disponen de duchas, solo tienen un baño y la mayor parte del recinto no cuenta con sombra a pesar del fuerte sol en las horas centrales del día. A pesar de las carencias, para Wiam que tiene de 23 años y llegó a la ciudad nadando,, compartir espacio de forma exclusiva con otras mujeres y niños ha sido determinante para superar el impacto emocional de la travesía."Mi padre quería abusar de mí en Marruecos y me amenazó con matarme si volvía. Necesitaba huir de él y cambiar mi vida", relata a EFE sobre la pesadilla de la que logró escapar. EFE/Laura Rincón En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón
Adingabeak Ceutan. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa autonomia-erkidegoekin bilduko da ostegun honetan sektoreko konferentzia batean, eta bertan Ceutara 25 milioi euro transferitzea bozkatuko da, uztailaren 30eko eta 31ko sarrera masiboaren ondoren hiri autonomoan geratzen diren adingabeak artatzera bideratuak. 

Espainiako Gobernuaren arabera, 1.500 adingabe identifikatu dituzte momentuz Ceutan, eta 500 neskato beste autonomia erkidego batzuetara premiaz eramateko plan batean ari da lanean.

Ostegun honetako hitzordua tirabiratsua aurreikusten da, egun hauetako giro politikoa dela eta. Duela aste batzuk egindako batzordean ez bezala, Aragoi, Gaztela eta Leon eta Extremadurako Haurtzaro arduradunak ez dira joango; erkidego horietan PP dago Gobernuan eta Voxek daramatza Haurtzaro sailak. 

Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroko ministroari zuzendutako bi gutunetan, Voxeko sailburuek Espainiako Gobernuari egindako plantoa berretsi zuten, eta iragarri zuten judizialki inpugnatuko dituztela adingabeak Ceutatik lekualdatzeko aukerak.
 
Regok kritikatu duenez, 25 milioiko kreditu horren aurka eginda Haurtzaroko karterak Voxek daramatzan PPko presidente autonomikoek "Vox aukeratzen dute, eta bazter uzten dituzte Ceuta eta (Juan Jesus) Vivas presidentea". 

Espainiako Gobernuak Ceutara 25 milioi euro transferitzeaz gain, gai zerrendan sartu da autonomia erkidegoek bozkatu beharko duten hiri autonomoko haur migratzaileen egoerari buruzko informazio puntu bat, PPk gobernatzen dituen erkidegoak eztabaida horren aurka agertu ondoren.

Gobernuak lehentasuna eman zion Ceutara migratu duten "helduak eta adingabeak" itzultzeari, baina adingabearen eskubide gorena errespetatzeko beharra gogorarazi zuen, baldintza berezi batzuk ezartzen baititu. Hartzaro Ministerioa lanean ari da Ceutan dauden 500 neskatu hiri autonomotik penintsulara lekualdatzeko plan batean.

Bestalde, adingabeak "borroka politikotik" ateratzea eskatu du Amnistia Internazionalak, eta Ceutara bakarrik migratu duten haurren birkokapena errazteko eskatu die erkidegoetako gobernuei.

Migrazioa Umeak Espainiako gobernua Politika

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