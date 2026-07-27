El megaincendio de Gironda se ha mantenido "globalmente estable" durante la noche
A pesar de este dato, el incendio sigue fuera de control y las temperaturas de hasta 40 grados previstas a partir de este martes podrían dificultar las labores de extinción. Ante esta situación, el gabinete de crisis se reunirá este lunes.
La situación del megaincendio de Gironda se ha mantenido, en líneas generales, estable durante la noche, sin cambios significativos, según ha informado este lunes la prefectura del departamento. Esta hecho supone una mejoría en comparación con las dos noches anteriores, que han sido especialmente complicadas para los servicios de emergencia.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia continúan plenamente movilizados para contener un fuego que ha arrasado 42 000 hectáreas desde el miércoles, y que mantiene evacuadas a 220 000 personas.
Según la prefectura, las personas evacuadas no podrán regresar a sus casas hasta que el fuego quede perimetrado, “algo impredecible” y que podría complicarse a partir del martes por el efecto de las altas temperaturas que se esperan en la zona, de hasta 40 grados.
Incendios activos
Durante el fin de semana, el fuego se ha situado a apenas quince kilómetros de Burdeos, si bien las autoridades han asegurado que la ciudad no ha estado por el momento bajo amenaza, aunque sí se evacuaron localidades de su periferia.
La situación en Francia es complicada y en lo que va de año han ardido ya 115 000 hectáreas, “un récord histórico”, según ha señalado este domingo el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.
Además, ha apuntado que cada día el país se enfrenta a entre 30 y 40 fuegos a la vez, y en la actualidad, además del incendio de Gironda, “que es con diferencia el más grande y preocupante”, también hay fuegos activos en Var, Las Landas y Córcega, entre otros territorios.
En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado una reunión del gabinete de crisis este lunes, que se reunirá en la sede del Ministerio del Interior y abordará la evolución de los incendios.
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