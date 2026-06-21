Incidencias por el calor extremo

Las altas temperaturas registradas este domingo en Euskal Herria han ocasionado incidencias en diversos puntos del territorio, afectando tanto a la movilidad como al normal desarrollo de algunas actividades. El intenso calor, ha dejado registros especialmente elevados durante las horas centrales del día.

Así, cerca de la playa de La Arena, en Muskiz, se ha registrado un pequeño incendio, que ha quemado maleza. Los Bomberos de Bizkaia han sofocado rapidamente el fuego, si bien han pedido retirar los vehículos del parking y la visibilidad en carretera ha sido complicada por la zona.