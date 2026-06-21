OLA DE CALOR
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Incidencias por el calor extremo

Cerca de la playa de La Arena, en Muskiz, se ha registrado un pequeño incendio, y la visibilidad en carretera ha sido complicada por la zona. Por otro lado, el servicio de Metro Bilbao se ha visto interrumpido por causas técnicas derivadas de las altas temperaturas.
Incendio cerca de la playa de La Arena, en Muskiz. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media
Euskaraz irakurri: Tenperatura altuek gorabeherak eragin dituzte
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EITB

Última actualización

Las altas temperaturas registradas este domingo en Euskal Herria han ocasionado incidencias en diversos puntos del territorio, afectando tanto a la movilidad como al normal desarrollo de algunas actividades. El intenso calor, ha dejado registros especialmente elevados durante las horas centrales del día.

Así, cerca de la playa de La Arena, en Muskiz, se ha registrado un pequeño incendio, que ha quemado maleza. Los Bomberos de Bizkaia han sofocado rapidamente el fuego, si bien han pedido retirar los vehículos del parking y la visibilidad en carretera ha sido complicada por la zona.

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El incendio ha generado una importante humareda, visible desde distintos puntos de la zona. En concreto, uno de los carriles de la A-8 se ha visto afectado por el incendio, lo que ha provocado dificultades para el tráfico en la zona. 

Los recursos de extinción han trabajado para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras áreas cercanas. 

Por otro lado, el servicio de Metro Bilbao se ha visto interrumpido por causas técnicas derivadas de las altas temperaturas, por lo que se recomienda a las personas usuarias consultar la información actualizada antes de iniciar sus desplazamientos. Las incidencias están produciendo retrasos generalizados en toda la red. 

La ola de calor ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia en varias ocasiones y ha llevado a las autoridades a recordar la importancia de seguir las recomendaciones de prevención ante episodios de temperaturas extremas.

De hecho, este lunes estará activada la alarma roja en Euskadi, ya que se esperan temperaturas muy altas que podrían alcanzar los 40 grados

Muskiz Metro Bilbao Bilbao Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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