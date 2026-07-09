SAN FERMÍN
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Encierro veloz de los Victoriano del Río con numerosas caídas y un herido por asta de toro

La carrera ha transcurrido a gran velocidad, como los dos primeros encierros de las fiestas, con una duración de 2 minutos y 23 segundos. Además, otras diez personas han resultado heridas, todas por contusiones.

PAMPLONA, 09/07/2026.- Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río entran en la calle de la Estafeta en el tercer encierro de los Sanfermines 2026, este jueves en Pamplona. EFE/Jesús Diges

Tercer encierro de San Fermín 2026. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Entzierro azkarra eta eroriko askorekin, Victoriano del Rio ganadutegiko zezenen eskutik
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EITB

Última actualización

Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río han protagonizado este jueves el tercer encierro de los sanfermines de este año, una carrera vertiginosa que se ha saldado con un herido por asta de toro y otras diez personas heridas, todas ellas por contusiones. 

La carrera ha transcurrido a gran velocidad, como los dos primeros encierros de las fiestas, con una duración de 2 minutos y 23 segundos.

Los animales han recorrido agrupados los primeros metros del recorrido en los que han ido cogiendo velocidad con un cabestro y un toro negro en cabeza.

De esa forma han cruzado la plaza Consistorial y se ha adentrado en Mercaderes donde se han producido algunas caídas.

Tras superar sin problemas la curva de entrada a Estafeta, el grupo ha comenzado a estirarse y se han abierto más espacios entre los bravos. En este tramo se han sucedido las caídas.

Más estirados en algunos instantes pero sin llegar a quedarse ninguno de los astados rezagados han llegado al tramo de Telefónica, donde un día más se han congregado muchísimas personas lo que ha aumentado el peligro y ha propiciado las caídas. 

Las caídas se han repetido también en el callejón y finalmente los de Victoriano del Río han entrado en la plaza de toros donde sin entretenerse con los corredores se han dirigido a chiqueros sin mayores complicaciones.

Un herido por asta y diez por contusiones 

Las caídas se han sucedido en el recorrido dejando, según el parte médico, 11 incidencias: una cornada y el resto se trata de politraumatismos.  

Vuelve a ver el tercer encierro

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