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Albiste izango dira: Sanferminetako hirugarren entzierroa, AEBk Iran bonbardatu du eta Bilbao BBK Live hasiko da

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

ENCIERRO NEUTRO entzierroa iruñea pamplona estafeta sanfermines sanferminak
San Fermin jaiak 2026an. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 9an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Sanferminetako hirugarren entzierroaIruñean, San Fermin jaietako hirugarren entzierroa egingo da 08:00etatik aurrera. Gaurkoan Victoriano del Rio ganadutegiko zezenak izango dira protagonista. Jarraitu entzierroa, zuzenean, ETB1, ETB ON eta Orain-en, 07:35etik aurrera. 

- AEBk Iran bonbardatu du: Donald Trumpek Irango su-etena amaitutzat eman eta ordu gutxira, AEBk 90 helburu militar inguru bonbardatu ditu Iranen. Erantzun gisa, Errepublika islamiarrak AEBk Golkoan dituen base militarren aurka egin du. 

- Bilbao BBK Live hasiko daRobbie Williams, Lily Allen edota Calvin Harris izango dira aurten 20 urte betetzen dituen Bilbao BBK Live musika jaialdiaren izen nagusiak. Arratsaldean irekiko ditu ateak eta larunbatera arte musikaz gozatzeko aukera izango da Kobetamendin. 

Sanferminak Iruñea Ameriketako Estatu Batuak Iran Ekialde Hurbila Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

12.600 sinaduratik gora bildu dira USAPeko irakasleei emandako "tratu bidegabea" salatzeko

EHUko irakasleek agerraldia egin dute USaPen jardun duten kideen profesionaltasuna defendatzeko, eta babes gisa 12.645 sinadura jaso dituztela jakinarazi dute (horietatik 2.000 unibertsitateko langileenak). Iñigo Urrutia irakasleak azaldu duenez, kaltetuek zein EHUk berak "tratu bidegabea" jaso dute, unibertsitate publikoaren objektibotasuna, gardentasuna eta zerbitzuarekiko konpromisoa kolokan jarri direlako.
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