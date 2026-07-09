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Bonnie Tyler hil da, pop musikaren mitoa

80ko hamarkadako abeslari ikonikoa bart gauean zendu da, 75 urterekin, BBC telebista kate britainiarrak jakitera eman duenez.

Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

Bonnie Tyler abeslaria hil da, 80ko hamarkadako pop eta rock ahots esanguratsuenetako bat, BBC telebista kate britainiarrak jakinarazi duenez. 75 urterekin zendu da musikari galestarra.

(Informazioa zabaltzeko lanean ari gara)

Musika

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