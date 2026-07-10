Controlado el incendio forestal declarado en el monte Aloña de Oñati

Una tormenta eléctrica que se produjo anoche ha provocado un incendio forestal en el monte Aloña de Oñati (Gipuzkoa) que ha quemado 0,7 hectáreas de una zona de pastizal de montaña. Según han informado fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el fuego se encuentra controlado.

El fuego comenzó sobre las 21:21 horas de ayer, jueves, en un área de difícil acceso, con fuertes pendientes y condiciones de seguridad que han impedido la intervención directa de los retenes forestales, al no poder garantizarse unas condiciones adecuadas para el trabajo sobre el terreno.

Guardias forestales del Servicio de Montes de la Diputación están realizando labores de vigilancia, seguimiento y evaluación técnica de la evolución del incendio, que sobre las 09:30 horas de este viernes se está apagando y no se está expandiendo, pese a ser zona de viento, han precisado las fuentes.