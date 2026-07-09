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Cada vez son más los corredores que intentan grabar el encierro desde dentro

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Gero eta gehiago dira entzierroa barrutik grabatzen saiatzen diren korrikalariak
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Euskaraz irakurri: Gero eta gehiago dira entzierroa barrutik grabatzen saiatzen diren korrikalariak
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EITB

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Las multas pueden ir desde los 600 hasta los 6000 euros, y la Policía Municipal ha retirado 50 grabadoras en los tres primeros encierros. Cada día tienen más trabajo los agentes incautando las cámaras ocultas que introducen los corredores, y cada vez es más difícil, porque también pueden ser unas gafas.

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