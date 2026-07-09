Cada vez son más los corredores que intentan grabar el encierro desde dentro
Las multas pueden ir desde los 600 hasta los 6000 euros, y la Policía Municipal ha retirado 50 grabadoras en los tres primeros encierros. Cada día tienen más trabajo los agentes incautando las cámaras ocultas que introducen los corredores, y cada vez es más difícil, porque también pueden ser unas gafas.
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Los mejores momentos del encierro del 9 de julio de 2026
Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río han protagonizado este jueves el tercer encierro de los sanfermines de este año; una carrera vertiginosa en el que se han producido muchas caídas y que se ha saldado con un herido por asta de toro y otras diez personas heridas, todas ellas por contusiones. La carrera ha durado 2 minutos y 23 segundos.
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Al menos seis mujeres que acudieron a su consulta han presentado una denuncia contra él, una de ellas por violación y las demás por agresión sexual. Fue detenido el pasado lunes, pero ha quedado en libertad provisional alegando "motivos de salud".
Entrevista a las madres de Bernedo: "Hemos denunciado por nuestras hijas y por las que vienen detrás"
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Además, Álava activará la alerta naranja por riesgo de incendios forestales.
Mujeres en el encierro: de la exclusión a la participación
En 2026 se cumplen 51 años desde que las mujeres corrieron por primera vez oficialmente un encierro de San Fermín. En 1974 se derogó una normativa municipal que impedía correr a las mujeres, y las primeras corredoras participaron oficialmente un año después, en 1975. Los últimos datos del Ayuntamiento de Pamplona estiman que las mujeres representan el 11% de los corredores, frente al 6% de años anteriores.
¿Qué implica el aval del Constitucional a la Ley que regula el euskera en la Administración?
El TC inadmite a trámite la consulta que le había elevado el TSJPV tras el recurso de PP y Vox. En la práctica, la Administración vasca podrá seguir adelante con el modelo de perfiles, actualizado con la modificación de la Ley de Empleo Público.