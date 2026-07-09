Cada vez son más los corredores que intentan grabar el encierro desde dentro

Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río han protagonizado este jueves el tercer encierro de los sanfermines de este año; una carrera vertiginosa en el que se han producido muchas caídas y que se ha saldado con un herido por asta de toro y otras diez personas heridas, todas ellas por contusiones. La carrera ha durado 2 minutos y 23 segundos.