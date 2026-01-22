La Diputación alavesa ha remitido un requerimiento a los organizadores de los campamentos de Bernedo (Álava) para que retiren de su página web el anuncio de que este año también organizarán esta actividad tanto en la localidad alavesa como en dos municipios navarros.

Han señalado que los organizadores "están haciendo lo mismo que han hecho siempre y no han comunicado a Diputación" su intención de llevar a cabo este año también los campamentos.

La institución ha tenido conocimiento de esta intención por la web de estos campamentos y por llamadas de familias. Una vez conocida ha enviado un requerimiento a la organización para que retiren la publicidad de la web.

Los organizadores de los campamentos de Bernedo, denunciados en los tribunales por presuntas conductas contra la libertad sexual de menores, han anunciado que este año volverán a celebrar colonias de verano y que el periodo de inscripciones se abrirá el próximo 1 de marzo.

Según la información publicada en su página web, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea prevé campamentos, como en años anteriores, tanto en Bernedo como en las localidades navarras de Abaigar y Goñi. En el municipio alavés se anuncian cuatro turnos, mientras que en cada una de las localidades navarras habrá dos turnos. La asociación señala además que el 15 de abril se dará a conocer la lista de personas admitidas.

Estas colonias están en el foco judicial después de que el pasado año familias de participantes presentaran 21 denuncias por hechos que, en algunos casos, se remontan a 2013. El Departamento vasco de Seguridad encuadró las denuncias en conductas como exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, atentados contra la integridad moral y agresión sexual.

Algunas de las familias denunciantes aseguraron que en los campamentos se obligaba a chicos y chicas a compartir las duchas con los monitores, sin tener en cuenta el sexo.

Por su parte, la Diputación Foral de Álava abrió un expediente sancionador contra la asociación organizadora por no haber comunicado la celebración de las colonias y por no facilitar información tras conocerse las denuncias. El procedimiento se inició al amparo de la normativa sobre actividades juveniles e infantiles con pernocta y con menores de edad, al considerar la institución foral que la entidad pudo incurrir en dos incumplimientos graves, uno de ellos la falta de comunicación previa que impidió la inspección de los campamentos.

La Diputación también entiende que la asociación pudo cometer una infracción administrativa al negarse a aportar la información requerida, alegando la existencia de una investigación penal en curso.