La Diputación alavesa requiere a las colonias de Bernedo que retiren la publicidad de los campamentos de 2026
La Diputación alavesa ha remitido un requerimiento a los organizadores de los campamentos de Bernedo (Álava) para que retiren de su página web el anuncio de que este año también organizarán esta actividad tanto en la localidad alavesa como en dos municipios navarros.
Han señalado que los organizadores "están haciendo lo mismo que han hecho siempre y no han comunicado a Diputación" su intención de llevar a cabo este año también los campamentos.
La institución ha tenido conocimiento de esta intención por la web de estos campamentos y por llamadas de familias. Una vez conocida ha enviado un requerimiento a la organización para que retiren la publicidad de la web.
Los organizadores de los campamentos de Bernedo, denunciados en los tribunales por presuntas conductas contra la libertad sexual de menores, han anunciado que este año volverán a celebrar colonias de verano y que el periodo de inscripciones se abrirá el próximo 1 de marzo.
Según la información publicada en su página web, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea prevé campamentos, como en años anteriores, tanto en Bernedo como en las localidades navarras de Abaigar y Goñi. En el municipio alavés se anuncian cuatro turnos, mientras que en cada una de las localidades navarras habrá dos turnos. La asociación señala además que el 15 de abril se dará a conocer la lista de personas admitidas.
Estas colonias están en el foco judicial después de que el pasado año familias de participantes presentaran 21 denuncias por hechos que, en algunos casos, se remontan a 2013. El Departamento vasco de Seguridad encuadró las denuncias en conductas como exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, atentados contra la integridad moral y agresión sexual.
Algunas de las familias denunciantes aseguraron que en los campamentos se obligaba a chicos y chicas a compartir las duchas con los monitores, sin tener en cuenta el sexo.
Por su parte, la Diputación Foral de Álava abrió un expediente sancionador contra la asociación organizadora por no haber comunicado la celebración de las colonias y por no facilitar información tras conocerse las denuncias. El procedimiento se inició al amparo de la normativa sobre actividades juveniles e infantiles con pernocta y con menores de edad, al considerar la institución foral que la entidad pudo incurrir en dos incumplimientos graves, uno de ellos la falta de comunicación previa que impidió la inspección de los campamentos.
La Diputación también entiende que la asociación pudo cometer una infracción administrativa al negarse a aportar la información requerida, alegando la existencia de una investigación penal en curso.
Te puede interesar
Levantado el confinamiento de los vecinos confinados en Barakaldo tras descolgarse un andamio por el viento
La estructura se descolgó este miércoles de la fachada a la altura del número 9 de la calle Landaburu. El desmontaje del andamio se realizará este jueves por la mañana.
Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus empleadas para "dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados"
El cantante español ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes supuestamente enviados por las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual. Según Iglesias, estos mensajes "ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias".
El Ayuntamiento de Loiu logra todos los permisos para construir 400 nuevas viviendas en Hariztondo-Txiline
El consistorio ha logrado "in extremis" el visto bueno de los tres entes aeroportuarios (Aena, Aesa, Enaire), del Ministerio de Transportes y Aviación Civil, antes de la aprobación del nuevo Plan Director del aeropuerto.
Cerrados los paseos marítimos de San Sebastián por la alerta naranja de impacto de olas
La carretera N-634 permanece cerrada en ambos sentidos a la altura de Getaria (Gipuzkoa) desde las 18:25 horas de este miércoles, coincidiendo con la pleamar, por el riesgo de impacto de olas.
"Bilbao colorido" gana el concurso de carteles de carnaval
El Ayuntamiento de Bilbao ya ha dado a conocer el cartel que anunciará los Carnavales de 2026 bajo el nombre "BILBAO COLORIDO". Miguel Perera Gomez ha sido el diseñador del cartel y ganador del concurso. El cartel seleccionado será la imagen oficial de las fiestas y en los Carnavales de Bilbao que se celebrarán del 12 al 17 de febrero.
El BCBL investiga si el bilingüismo actúa como barrera protectora contra la dislexia
Para ello buscan niñas y niños bilingües de euskera y castellano en último año de Educación Infantil que cuenten con familiares disléxicos. El proyecto 'Bibalance' nace con el reto de arrojar algo de luz sobre esta "paradoja" en una investigación que durará 5 años.
Confinados los vecinos de cinco portales de Barakaldo por la inestabilidad de un andamio desplazado por el viento
Además, la caída de un árbol en Campo Volantín de Bilbao ha roto parte de la valla de un edificio.
Aretxabaleta inaugura el primer centro sociosanitario de Euskadi con un modelo pionero para personas mayores
El proyecto pilotu POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), impulsado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Aretxabaleta, apuesta por la prevención, la coordinación y la atención personalizada de las personas mayores de 70 años, y cuenta con la vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi.
Una navarra, entre las personas fallecidas en el accidente de tren en Adamuz
María Luisa Eugui viajaba desde Madrid, donde vivía en la actualidad, hasta Huelva para visitar a unos familiares.