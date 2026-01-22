Bernedoko udalekuei 2026ko kanpamenduen publizitatea kentzeko eskatu die Arabako Foru Aldundiak
Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak zabaldu du uda honetarako Araban eta Nafarroan aurreikusitako txandei buruzko informazioa, Arabako Foru Aldundiak eginbide judizialak eta zehapen-espediente bat irekita duen arren.
Arabako Foru Aldundiak eskaera bat bidali die Bernedoko udalekuetako antolatzaileei, beren webgunetik ken dezaten aurten ere jarduera hori Arabako udalerrian eta Nafarroako bi udalerritan antolatuko dutela dioen iragarkia.
Antolatzaileen arabera, "betiko gisa jarduteko asmoa dute eta ez diote Aldundiari jakinarazi".
Erakundeak kanpamendu horien webgunearen eta familien deien bidez izan du horren berri. Ezagutu ondoren, erakundeari errekerimendu bat bidali dio, publizitatea webgunetik ken dezaten.
Bernedoko kanpamentuen antolatzaileek iragarri dutenez, aurten ere udalekuak egingo dituzte, eta izena emateko epea martxoaren 1ean irekiko dute. Salaketa jarri dute auzitegietan, adingabeen sexu-askatasunaren aurkako ustezko jokabideengatik.
Bere webgunean argitaratutako informazioaren arabera, Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak, aurreko urteetan bezala, Bernedon, Araban, eta Nafarroako Abaigar eta Goñi herrietan udalekuak aurreikusten ditu. Arabako udalerrian lau txanda iragartzen dira, eta Nafarroako herri bakoitzean bi txanda. Elkarteak adierazi duenez, apirilaren 15ean jakinaraziko da onartutako pertsonen zerrenda.
Udaleku horiek foku judizialean daude, iaz parte hartu zuten familien familiek 21 salaketa aurkeztu baitzituzten, zenbait kasutan 2013. urtekoak. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, salaketek exhibizionismoa, laidoak, hertsapenak, sexu-probokazioa, moralaren aurkako atentatuak eta sexu-erasoa aipatzen zuten.
Salaketa jarri zuten familia batzuek ziurtatu zuten kanpamenduetan neska eta mutilei behartzen zitzaiela monitoreekin dutxak partekatzera, sexua kontuan hartu gabe.
Bestalde, Arabako Foru Aldundiak zehapen-espediente bat ireki zuen elkarte antolatzailearen aurka, udalekuak egingo direlaren berri ez emateagatik eta salaketen berri izan ondoren informaziorik ez emateagatik. Prozedura gaua igarotzen zuten gazte eta haurrentzako jarduerei buruzko araudiaren babesean hasi zen, foru-erakundeak uste baitzuen erakundeak bi ez-betetze larri izan zitzakeela, horietako bat kanpalekuak ikuskatzea eragotzi zuen aldez aurreko jakinarazpenik eza.
Era berean, Aldundiaren ustez, elkarteak arau-hauste administratibo bat egin ahal izan zuen eskatutako informazioa emateari uko egin ziolako, ikerketa penal bat abian zela argudiatuta.
