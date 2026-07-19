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El incendio de Cinco Villas evoluciona favorablemente, pero Petilla de Aragón continúa desalojado

450 personas participan en las labores de extinción, entre las que se encuentran bomberos de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla.

Extensión de terreno quemada durante un incendio forestal, en la carretera entre Orés y Luesia, a 18 de julio de 2026, en Las Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). Los esfuerzos de los medios de extinción han logrado proteger el casco urbano de Luesia de las llamas del incendio forestal iniciado el miércoles en Orés, en la comarca de las Cinco Villas, y que sigue fuera de control, con una estimación provisional a primera hora de la mañana de este sábado de 15.400 hectáreas afectadas en un radio de 60 kilómetros. En las últimas horas se han producido progresiones en los sectores 5 y 1, correspondientes al flanco izquierdo, que han sido propiciadas por el viento y la topografía. El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO, para un incendio que sigue presentando varios frentes abiertos. Ramón Comet / Europa Press 18 JULIO 2026;INCENDIO FORESTAL 18/7/2026
Terreno quemado en la carretera de Orés (Aragón). Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Cinco Villaseko suteak hobera egin du, baina Petilla Aragoik hustuta jarraitzen du
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Agencias | EITB

Última actualización

Los equipos de extinción mantienen este domingo los trabajos para controlar el incendio declarado el pasado miércoles en la comarca aragonesa de Cinco Villas. Aunque el fuego sigue activo, la situación ha mejorado tras la jornada de este sábado, en la que no se han registrado avances en el perímetro afectado. No obstante, la inestabilidad del viento continúa dificultando su estabilización.

Los bomberos de Navarra que han permanecido trabajando durante la noche han comenzado a ser relevados desde las 06:00 horas. De hecho, el operativo cuenta con unas 450 personas entre las que se encuentran miembros de los cuerpos de bomberos de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla.

Paralelamente, los técnicos de Protección Civil y el director general de Interior, Salva Díez, siguen monitorizando la evolución del incendio y mantienen un contacto constante con los responsables municipales de las localidades navarras próximas al fuego y con los servicios de Protección Civil de Aragón.

Mientras tanto, Petilla de Aragón continúa desalojada por precaución. Agentes de la Policía Foral de Sangüesa permanecen en la localidad para custodiar el casco urbano y controlar los accesos.

Incendios Navarra Aragón Sociedad

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