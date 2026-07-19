El incendio de Cinco Villas evoluciona favorablemente, pero Petilla de Aragón continúa desalojado
450 personas participan en las labores de extinción, entre las que se encuentran bomberos de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla.
Los equipos de extinción mantienen este domingo los trabajos para controlar el incendio declarado el pasado miércoles en la comarca aragonesa de Cinco Villas. Aunque el fuego sigue activo, la situación ha mejorado tras la jornada de este sábado, en la que no se han registrado avances en el perímetro afectado. No obstante, la inestabilidad del viento continúa dificultando su estabilización.
Los bomberos de Navarra que han permanecido trabajando durante la noche han comenzado a ser relevados desde las 06:00 horas. De hecho, el operativo cuenta con unas 450 personas entre las que se encuentran miembros de los cuerpos de bomberos de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla.
Paralelamente, los técnicos de Protección Civil y el director general de Interior, Salva Díez, siguen monitorizando la evolución del incendio y mantienen un contacto constante con los responsables municipales de las localidades navarras próximas al fuego y con los servicios de Protección Civil de Aragón.
Mientras tanto, Petilla de Aragón continúa desalojada por precaución. Agentes de la Policía Foral de Sangüesa permanecen en la localidad para custodiar el casco urbano y controlar los accesos.
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