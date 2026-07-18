gestación subrogada
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Estos son los países que permiten la gestación subrogada

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(Foto de ARCHIVO) Una mujer embarazada, a 28 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) España registró 155.635 nacimientos en los seis primeros meses de 2025, lo que supone una leve subida respecto al año anterior. Sin embargo, las cifras siguen a la baja respecto a los datos de hace una década. David Zorrakino / Europa Press 29 OCTUBRE 2025;EMBARAZO;GESTACIÓN;TRIPA;BEBE;NATALIDAD;NACIMIENTO;MADRE;MUJER; 29/10/2025
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauek dira haurdunaldi subrogatua baimentzen duten herrialdeak
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EITB

Última actualización

EE. UU. fue el primero en autorizar la gestación subrogada, y hoy es el país que ofrece más garantías. En California y Florida, por ejemplo, todo tipo de familias tienen la oportunidad de hacerlo. En determinados Estados sólo las parejas heterosexuales, y, en otros, no es legal.

Salud Estados Unidos Comunidad Autonóma Vasca Niños Sociedad

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