Una mujer de 33 años ha sido detenida este viernes por la Ertzaintza en un domicilio de Vitoria-Gasteiz, acusada de herir con un cuchillo a su expareja. La víctima, un hombre de 42 años, se encuentra ingresado en el Hospital de Txagorritxu y la Ertzaintza ha abierto diligencias contra él, por haber quebrantado una orden judicial de alejamiento de la mujer.

La agresión se produjo sobre las 23:30 horas de este viernes en un domicilio del barrio de Coronación de Vitoria-Gasteiz. Cuando los agentes de la Ertzaintza llegaron al lugar, se cruzaron en las escaleras con un hombre que presentaba una puñalada en el pecho y un corte en la cara, y este les informó de que la agresora era su expareja y que se encontraba en el domicilio.

La mujer, que presentaba restos de sangre en la ropa, reconoció que después de que el hombre llegara a la vivienda, se inició una discusión entre ambos y ella lo agredió con un cuchillo de 12 centímetros, que la policía encontró en la cocina.

A consecuencia de los hechos, la mujer fue trasladada a dependencias policiales acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, se investiga la posible comisión de un delito de atentado por agredir a un ertzaina. La mujer será puesta a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.

Según ha informado la Ertzaintza, estas dos personas tienen antecedentes por agresión mutua.