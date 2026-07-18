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Emakume bat atxilotu dute Gasteizen bikotekide ohiari labanaz eraso egiteagatik

Biktimak emakumearengandik urruntzeko agindu judiziala urratu zuen, eta zaurien ondorioz, ospitalera eraman behar izan dute.
(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Ertzaintzaren kotxea artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

33 urteko emakume bat atxilotu du Ertzaintzak ostiral honetan Gasteizko etxebizitza batean, bikotekide ohia labanaz zauritzeagatik. Biktima, 42 urteko gizona, Txagorritxuko Ospitalean dago, eta Ertzaintzak haren kontrako eginbideak ireki ditu, ikertu gisa, emakumearengandik urruntzeko agindu judiziala urratu zuelako.

Erasoa ostiral honetan izan da, 23:30ak aldera, Gasteizko Koroatze auzoko etxebizitza batean. Ertzainak bertaratu zirenean, bularrean labankada bat eta aurpegian ebaki bat zituen gizon batekin gurutzatu ziren eskaileratan, eta hark esan zien erasotzailea bere bikotekide ohia zela, eta etxean zegoela.

Emakumeak odol arrastoak zituen arropan, eta aitortu zuen gizona etxean agertu eta gero, bien arteko eztabaida hasi zela eta 12 zentimetroko xafla zuen aizto batekin eraso egin ziola. Poliziak sukaldearen gainean aurkitu zuen labana.

Gertatutakoaren ondorioz, emakumea ertzain-etxera eraman zuten atxilotu gisa, hilketa saiakera egotzita. Halaber, atentatu delitu bat egin izana ere ikertzen ari dira ertzain bati eraso egiteagatik. Atxilotutako emakumea epailearen esku utziko dute, polizia-eginbideak amaitu ondoren.

Ertzaintzak jakinarazi duenez, bi pertsona hauek aurrekariak dituzte elkarri eraso egin izanagatik.

Gasteiz Ertzaintza Gizartea

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