Gizon bat ikertzen ari dira Santurtziko jai-esparruan emakume bati ukituak egiteagatik
Ertzaintza 23 urteko gazte bat ikertzen ari da ustezko sexu-eraso delitu bat leporatuta, Santurtziko (Bizkaia) jai-esparruan emakume bati baimenik gabe ukituak egin ondoren.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, erasoa ostegunetik ostiralerako gauean izan zen, eta ustezko egilearen aurkako izapideak bukatutakoan epaitegietara bidaliko ditu.
Gertaera horien ondorioz, eta biktimari babesa adierazteko, Santurtziko txosnek jarduera bertan behera utzi dute larunbat goizaldean, 00:00etatik 00:30era. Era berean, erasoaren berri emateko kartelak jarri dituzte, eta adierazi dute ez dutela horrelako erasorik onartuko jai-esparruan.
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