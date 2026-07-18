Investigan a un hombre por tocamientos a una mujer en el recinto festivo de Santurtzi
La Ertzaintza investiga a un joven de 23 años por un presunto delito de agresión sexual tras realizar tocamientos sin consentimiento a una mujer en el recinto festivo de Santurtzi (Bizkaia).
Según informa el Departamento de Seguridad, los hechos han ocurrido la noche del jueves a viernes en el municipio vizcaíno, que celebra estos días sus fiestas patronales. La investigación continúa abierta y las diligencias serán remitidas al juzgado correspondiente.
Como consecuencia de estos hechos y en apoyo a la víctima, las txosnas de Santurtzi han suspendido su actividad la madrugada de este sábado entre las 00.00 a 00.30 horas. Asimismo, han colocado carteles en los que informan de la agresión y señalan que no se van a permitir ese tipo de hechos en el recinto festivo.
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