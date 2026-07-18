Homenaje en Lekeitio a la familia Ordorika y a la tripulación del Vita
El capitán y varios marineros eran lekeitiarras, a los que han rendido homenaje en la localidad. La familia Ordorika se exilió en México, y durante años han guardado el cuaderno de navegación y las cartas del capitán, entre otros. Ahora, están en manos del Archivo Histórico de Euskadi, porque forman parte de la memoria histórica.
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