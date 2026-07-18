MEMORIA HISTÓRICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Homenaje en Lekeitio a la familia Ordorika y a la tripulación del Vita

Publicidad
Ordorika familiari eta Vita ontzian joandako marinelei omenaldia egin diete Lekeition
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ordorika familiari eta Vita ontzian joandako marinelei omenaldia egin diete Lekeition
author image

EITB

Última actualización

El capitán y varios marineros eran lekeitiarras, a los que han rendido homenaje en la localidad. La familia Ordorika se exilió en México, y durante años han guardado el cuaderno de navegación y las cartas del capitán, entre otros. Ahora, están en manos del Archivo Histórico de Euskadi, porque forman parte de la memoria histórica.

Lekeitio Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Memoria Histórica Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X