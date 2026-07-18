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Konpartsakide Eguna en Bilbao, para comenzar la cuenta atrás para Aste Nagusia

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Konpartsakide Eguna ospatu dute Bilbon, Aste Nagusiari begira girotzen hasteko
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Konpartsakide Eguna ospatu dute Bilbon, Aste Nagusiari begira girotzen hasteko
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EITB

Última actualización

Han organizado un amplio programa de actividades en el Arenal. Ha habido comida, incluso de beber, con cata de vinos. La reivindicación es también uno de los principales ingredientes de la Semana Grande. Este año 18 comparsas harán boicot a Coca Cola, para denunciar sus relaciones con Israel.

Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Bizkaia Fiestas Sociedad

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