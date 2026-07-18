BILBOKO KONPARTSAK
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Konpartsakide Eguna ospatu dute Bilbon, Aste Nagusiari begira girotzen hasteko

Iragarkia
Konpartsakide Eguna ospatu dute Bilbon, Aste Nagusiari begira girotzen hasteko
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Egitarau zabala antolatu dute Areatzan. Jatekoa egon da, baita edatekoa ere, ardo dastaketarekin. Aldarrikapena ere bada Aste Nagusiko osagai nagusietako bat. Aurten 18 konpartsak egingo diote boikota Coca Colari, Israelekin dituen harremanak salatzeko asmoz.

Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026 Bizkaia Jaiak Gizartea

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