haurdunaldi subrogatua
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Hauek dira haurdunaldi subrogatua baimentzen duten herrialdeak

Iragarkia
Una mujer embarazada
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

AEB izan zen haurdunaldi subrogatua baimentzen lehena, eta gaur egun berme gehien eskaintzen dituen herrialdea da. Kalifornian eta Floridan, adibidez, familia mota guztiek dute horretarako aukera. Beste Estatu batzuetan, berriz, bikote heterosexualek bakarrik, eta beste hainbatetan, aldiz, ez da legezkoa.

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