MEMORIA HISTORIKOA
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Ordorika familiari eta Vita ontzian joandako marinelei omenaldia egin diete Lekeition

Iragarkia
Ordorika familiari eta Vita ontzian joandako marinelei omenaldia egin diete Lekeition
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Kapitaina eta hainbat marinel lekeitiarrak ziren, eta haiei omenaldia egin diete herrian. Ordorika familiak erbestera jo behar izan zuen eta Mexikon, urte luzez gorde dituzte Jose kapitainaren nabigazio koadernoa eta gutunak, besteak beste. Kutxa batean izan dituzte, eta, orain, Euskadiko Artxibo Historikoaren esku dira, memoriaren parte direlako.

Lekeitio Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Memoria Historikoa Gizartea

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