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El periodista Fonsi Loaiza, víctima de una agresión fascista en Cádiz

El periodista, muy conocido en redes, y que ha desarrollado gran parte de su actividad en el ámbito del periodismo y el análisis de la relación entre deporte, medios y poder ha denunciado la agresión en sus perfiles de X e Instagram.

agresión a Fonsi Loaiza
Imagen difundida por el propio periodista en sus redes sociales.
Euskaraz irakurri: Eraso faxista jasan du Fonsi Loaiza kazetariak Cadizen
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Agencias | EITB

Última actualización

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado que ha sufrido una agresión fascista en San Fernando (Cádiz) y ha mostrado en redes sociales las lesiones que presenta en la nariz y en la zona de los ojos.

Así lo ha explicado el propio periodista en una publicación difundida en X e Instagram, en la que ha atribuido la agresión al "odio fascista" y ha asegurado que únicamente recuerda que le gritaron "rojo, subcampeón" antes de quedar inconsciente.

"Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida", ha escrito el periodista, que es conocido por su activismo político en redes sociales y ha expresado además su agradecimiento a los profesionales sanitarios que le atendieron tras la agresión.

En concreto, ha destacado la atención recibida inicialmente en el hospital de San Carlos, en San Fernando, y posteriormente en el hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Fonsi Loaiza es doctor en Medios de Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito del periodismo y el análisis de la relación entre deporte, medios y poder.

Entre sus obras figuran "Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación", "Florentino Pérez. El poder del palco", "Qatar. Sangre, dinero y fútbol", "Machismo, mafia y corrupción en el fútbol español" y "Sospechosos habituales". 

España Ultraderecha Denuncias Sociedad

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