El periodista Fonsi Loaiza, víctima de una agresión fascista en Cádiz

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado que ha sufrido una agresión fascista en San Fernando (Cádiz) y ha mostrado en redes sociales las lesiones que presenta en la nariz y en la zona de los ojos.



Así lo ha explicado el propio periodista en una publicación difundida en X e Instagram, en la que ha atribuido la agresión al "odio fascista" y ha asegurado que únicamente recuerda que le gritaron "rojo, subcampeón" antes de quedar inconsciente.



"Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida", ha escrito el periodista, que es conocido por su activismo político en redes sociales y ha expresado además su agradecimiento a los profesionales sanitarios que le atendieron tras la agresión.



En concreto, ha destacado la atención recibida inicialmente en el hospital de San Carlos, en San Fernando, y posteriormente en el hospital Puerta del Mar de Cádiz.



Fonsi Loaiza es doctor en Medios de Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito del periodismo y el análisis de la relación entre deporte, medios y poder.



Entre sus obras figuran "Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación", "Florentino Pérez. El poder del palco", "Qatar. Sangre, dinero y fútbol", "Machismo, mafia y corrupción en el fútbol español" y "Sospechosos habituales".