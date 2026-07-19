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Últimas horas de las fiestas de Baiona, donde el euskera ha estrenado nuevos espacios este año

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Baionako jaien azken orduak zukutzen ari dira herritarrak, asko eta asko arnasgune berrietan
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EITB

Última actualización

Recta final en las fiestas de Baiona, quinto y último día que finalizará a medianoche. Jornada para disfrutar del buen ambiente y las actividades que ofrece la capital labortana, dejándose llevar por la alegría de la marea rojiblanca

Baiona Lapurdi Fiestas Sociedad

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