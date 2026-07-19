Últimas horas de las fiestas de Baiona, donde el euskera ha estrenado nuevos espacios este año
Recta final en las fiestas de Baiona, quinto y último día que finalizará a medianoche. Jornada para disfrutar del buen ambiente y las actividades que ofrece la capital labortana, dejándose llevar por la alegría de la marea rojiblanca
Te puede interesar
El incendio de Cinco Villas se encuentra estabilizado, después de quemar 14 400 hectáreas
Los próximos días se comprobará el estado de las viviendas e infraestructuras de los municipios evacuados, para que los vecinos puedan regresar a sus casas.
El acceso a la N-1 desde la AP-636 en Beasain hacia Lasarte-Oria se cierra este lunes para pintar las marcas viales
Desde las 21:00 horas del lunes, hasta las 04:00 horas del martes, se cerrará el ramal 417-B-1-E de incorporación a la N-I, sentido Lasarte-Oria desde la carretera AP-636, en el municipio de Beasain. El corte obligará a los vehículos a tomar el ramal de incorporación en sentido Vitoria-Gasteiz.
Baztandarras y visitantes celebran un año más Baztandarren Biltzarra, el día grande del valle
Elizondo celebra hoy la gran fiesta de hermandad de los vecinos y vecinas del valle de Baztán: Baztandarren Biltzarra. Un día de encuentro, de auzolan, que lleva más de seis décadas celebrándose. Este fiesta aúna tradición y reivindicación.
Concentración para denunciar 20 agresiones sexuales en fiestas de Baiona
En la concentración convocada por Itaia Ipar Euskal Herria, la organización de mujeres ha criticado los protocolos del Ayuntamiento de Baiona ante la violencia machista.
Optimismo por la evolución del incendio de las Cinco Villas, y el fuego se aleja de Navarra
La localidad de Petilla de Navarra es uno de los siete municipios que han tenido que evacuar en la zona. En total, han ardido unas 15 800 hectáreas en Aragón, y además de las localidades evacuadas hay otras siete en preaviso.
Estos son los países que permiten la gestación subrogada
EE. UU. fue el primero en autorizar la gestación subrogada, y hoy es el país que ofrece más garantías. En California y Florida, por ejemplo, todo tipo de familias tienen la oportunidad de hacerlo. En determinados Estados sólo las parejas heterosexuales, y, en otros, no es legal.
El periodista Fonsi Loaiza, víctima de una agresión fascista en Cádiz
El periodista, muy conocido en redes, y que ha desarrollado gran parte de su actividad en el ámbito del periodismo y el análisis de la relación entre deporte, medios y poder ha denunciado la agresión en sus perfiles de X e Instagram.
Konpartsakide Eguna en Bilbao, para comenzar la cuenta atrás para Aste Nagusia
Han organizado un amplio programa de actividades en el Arenal. Ha habido comida, incluso de beber, con cata de vinos. La reivindicación es también uno de los principales ingredientes de la Semana Grande. Este año 18 comparsas harán boicot a Coca Cola, para denunciar sus relaciones con Israel.
Homenaje en Lekeitio a la familia Ordorika y a la tripulación del Vita
El capitán y varios marineros eran lekeitiarras, a los que han rendido homenaje en la localidad. La familia Ordorika se exilió en México, y durante años han guardado el cuaderno de navegación y las cartas del capitán, entre otros. Ahora, están en manos del Archivo Histórico de Euskadi, porque forman parte de la memoria histórica.