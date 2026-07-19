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Baionako jaien azken orduak zukutzen ari dira herritarrak, asko eta asko arnasgune berrietan

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Azken txanpan sartu dira Baionako jaiak. Bosgarren egun honen ostean, gauerdian amaituko dira Leon Erregea erretiratzen denean. Igande honetan, milaka eta milaka haur bildu dira Leon Erregearen azken iratzartzean eta banden desfile jendetsuan hartu dute parte goizean baionarrek.

Baiona Lapurdi Jaiak Gizartea

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