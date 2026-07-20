Albiste izango dira: Espainiak futboleko Munduko Kopa irabazi du, Osasuneko mahai sektoriala bilduko da eta Aragoiko sutea egonkortzea lortu dute
Hauek dira astelehen honetako, 2026ko uztailaren 20ko, lerroburu nagusiak:
- Espainiako selekzioaren garaipena futboleko Munduko Kopan: Argentinari 1-0 gailenduta, gizonezkoen Munduko Futbol txapelketa irabazi du Espainiako selekzioak. Ospakizunak, zorion mezuak, istiluak eta aldarriak, denetarik izan du partida egunak. Gaur, biharamunak berekin dakarrenari begira egongo gara.
- Osauneko mahai sektoriala bilduko da: Osakidetzak medikuen kolektiboarentzako aurkeztutako akordio-proposamena aztertuko dute gaur Osasuneko Mahai Sektorialean. Pertsonal fakultatiboaren lan-baldintzak hobetzeko helburuarekin, dokumentuak guardien sisteman aldaketak, kontziliazioa errazteko neurriak eta hileko 300 euroko ordainsari-hobekuntza progresiboa jasotzen ditu.
- Aragoiko sutea egonkortuta: Aragoiko Cinco Villas eskualdeko sutea egonkortzea lortu dute asteburuan, baina 14.400 hektarea erre dituen sutea ez dago oraindik itzalita. Nafarroako Petilla Aragoi herria hustuta dago, bost kilometro eskasera gelditu baita sua, eta egoera hobea bada ere, oraindik ezin izan dira bizilagunak euren etxeetara itzuli.
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Athleticek eta Realak munduko txapeldunak zoriondu dituzte
Unai Simon, Aymerice Laporte eta Nico Williams Athleticeko jokalariek eta Mikel Oyarzabal Realekoak Munduko Txapelketako finala irabazi dute, Martin Zubimendi donostiarrarekin (Arsenal) eta Mikel Merino nafarrarekin (Arsenal) batera.
Atxilotu bat Gasteizen eta 20 identifikatu Bilbon, Munduko Txapelketako finalarekin lotutako istiluetan
Talde batek hesiak eta objektuak bota ditu Espainia-Argentina partidaren emisioa saboteatzeko PPk Bilbon jarritako pantaila erraldoiaren inguruan. Gasteizen, atxilotu bat eta bi identifikatu izan dira.
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Asteleheneko 21:00etatik astearteko 04:00etara N-I errepidean sartzeko 417-B-1-E lotunea itxiko da. Hala, lotunea itxita egongo den bitartean, Lasarte-Oriarantz joan nahi duten ibilgailuek Gasteizerako noranzkoko sartunea hartu beharko dute.
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Datozen egunetan, ebakuatutako udalerrietako etxebizitzen eta azpiegituren egoera aztertuko dute, bizilagunak etxera itzuli ahal izateko.
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Cinco Villaseko sutea garapen baikorra izaten ari da eta sua Nafarroatik urrundu egin da
Zazpi udalerri ebakuatu behar izan dituzte inguruan, Petilla Aragoi Nafarroako herria tartean. Guztira, 15.800 hektarea erre dira, eta hustu behar izan dituzten herriez gain, beste zazpi udalerri aurreabisuan daude.
Hauek dira haurdunaldi subrogatua baimentzen duten herrialdeak
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