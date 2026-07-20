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Albiste izango dira: Espainiak futboleko Munduko Kopa irabazi du, Osasuneko mahai sektoriala bilduko da eta Aragoiko sutea egonkortzea lortu dute

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Espainia munduko kopa
De la Fuente hautatzailea, Munduko Kopa eskuetan duela, batr. EFE.

Azken eguneratzea

Hauek dira astelehen honetako, 2026ko uztailaren 20ko, lerroburu nagusiak:

- Espainiako selekzioaren garaipena futboleko Munduko Kopan: Argentinari 1-0 gailenduta, gizonezkoen Munduko Futbol txapelketa irabazi du Espainiako selekzioak. Ospakizunak, zorion mezuak, istiluak eta aldarriak, denetarik izan du partida egunak. Gaur, biharamunak berekin dakarrenari begira egongo gara.

- Osauneko mahai sektoriala bilduko da: Osakidetzak medikuen kolektiboarentzako aurkeztutako akordio-proposamena aztertuko dute gaur Osasuneko Mahai Sektorialean. Pertsonal fakultatiboaren lan-baldintzak hobetzeko helburuarekin, dokumentuak guardien sisteman aldaketak, kontziliazioa errazteko neurriak eta hileko 300 euroko ordainsari-hobekuntza progresiboa jasotzen ditu. 

- Aragoiko sutea egonkortuta: Aragoiko Cinco Villas eskualdeko sutea egonkortzea lortu dute asteburuan, baina 14.400 hektarea erre dituen sutea ez dago oraindik itzalita. Nafarroako Petilla Aragoi herria hustuta dago, bost kilometro eskasera gelditu baita sua, eta egoera hobea bada ere, oraindik ezin izan dira bizilagunak euren etxeetara itzuli. 

Espainia Osakidetza Sindikatuak Suteak Nafarroa Gizartea

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