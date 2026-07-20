Será noticia: España gana la Copa del Mundo de fútbol, se reúne la mesa sectorial de Salud y consiguen estabilizar el incendio de Aragón
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 20 de julio de 2026:
- Victoria de la selección española en la Copa del Mundo de fútbol: Tras imponerse a Argentina por 1-0, la selección española se ha proclamado campeona del mundo de fútbol masculino. El diá del partido ha tendido desde celebraciones y felicitaciones a reivindicaciones e incidentes. Hoy miraremos a los que trae el día después.
- Reunión de la mesa sectorial de Salud: Osakidetza presenta hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad una propuesta de acuerdo para el colectivo médico con la que busca mejorar las condiciones laborales del personal facultativo. El documento recoge cambios en el sistema de guardias, medidas para favorecer la conciliación y una mejora retributiva que alcanzará los 300 euros mensuales de forma progresiva.
- Estabilizado el incendio de Aragón: Este fin de semana se ha conseguido estabilizar el incendio de la comarca aragonesa de las Cinco Villas, pero el incendio que ha quemado 14.400 hectáreas no está aún extinguido. La localidad navarra de Petilla de Aragón está desalojada, ya que el fuego se ha detenido a apenas cinco kilómetros y aunque la situación ha mejorado, los vecinos no han podido aún volver a sus casas.
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Unai Simón, Aymerice Laporte y Nico Williams, del Athletic, y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, han participado en la final del Mundial junto al donostiarra Martín Zubimendi (Arsenal) y al navarro Mikel Merino (Arsenal).
Un detenido en Vitoria y 20 identificados en Bilbao en unos incidentes relacionados con la final del Mundial
Un grupo de personas ha tirado vallas y objetos para sabotear la emisión del partido España-Argentina en la pantalla gigante instalada por el PP en Bilbao. En Vitoria ha habido un detenido y dos identificados.
El incendio de Cinco Villas se encuentra estabilizado, después de quemar 14 400 hectáreas
Los próximos días se comprobará el estado de las viviendas e infraestructuras de los municipios evacuados, para que los vecinos puedan regresar a sus casas.
El acceso a la N-1 desde la AP-636 en Beasain hacia Lasarte-Oria se cierra este lunes para pintar las marcas viales
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