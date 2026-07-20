MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETAREN FINALA

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Athleticek eta Realak munduko txapeldunak zoriondu dituzte

Unai Simon, Aymerice Laporte eta Nico Williams Athleticeko jokalariek eta Mikel Oyarzabal Realekoak Munduko Txapelketako finala irabazi dute, Martin Zubimendi donostiarrarekin (Arsenal) eta Mikel Merino nafarrarekin (Arsenal) batera.

Nico Williams Mikel Oyarzabal España
Nico Williams eta Mikel Oyarzabal. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Realak Espainiako futbol selekzioarekin munduko txapeldun bihurtu diren jokalariak zoriondu dituzte: batetik, Unai Simon, Aymerice Laporte eta Nico Williams, eta, bestetik, Mikel Oyarzabal. Bart New Yorken jokatu den Munduko Futbol Txapelketaren finalean, Espainiak 1-0 garaitu du Argentina. Hain zuzen ere, Ferran Torresek egin du gola, Williamsen asistentzia baliatuta. 

Neurketa amaitu orduko, gauerdia pasata, Athleticek Simon, Laporte eta Williams zoriondu ditu. "#UniqueInTheWorld den klub baten izena eta balioak munduaren gailurrean jarri dituzue. Helmuga edozein dela ere, beti dago jatorri bat, familia bat, etxe bat", adierazi du sare sozialetan zabaldutako mezu batean. 

Realak, bere aldetik, Mikel Oyarzabal zoriondu du. Realeko jokalari izanda munduko txapeldun izatea lortu duen lehendabiziko jokalaria da, hain zuzen ere, eibartarra. Gainera, berarekin batera munduko titulua irabazi duten Martin Zubimendi eta Mikel Merino Realeko jokalari ohiak ere gogoan izan ditu.

Espainia Gizartea

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